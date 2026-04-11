Zendaya ignoriert Sydney Sweeney bei "Euphoria"-Staffel-Start

Eigentlich sollte die Premiere der dritten Staffel von "Euphoria" in Los Angeles ein Fest für die Fans werden. Doch statt Harmonie beherrschen Gerüchte über einen Mega-Zoff zwischen Zendaya und Sydney Sweeney die Schlagzeilen.

Die Stars der Erfolgsserie versammelten sich am Freitag zur großen Premiere im Chinese Theatre. Während Zendaya ihre Kollegin Hunter Schafer herzlich begrüßte, schien sie Sydney Sweeney auffällig aus dem Weg zu gehen. Videos vom roten Teppich gehen derzeit viral und zeigen eine sichtlich distanzierte Stimmung zwischen den beiden Schauspielerinnen.

Politische Differenzen als Ursprung

Zendaya © Getty

In den sozialen Netzwerken wird nun vermutet, dass die Spannungen auf unterschiedliche politische Einstellungen zurückzuführen sind. Sydney Sweeney stand zuletzt wegen einer Werbekampagne und Berichten über eine mögliche Nähe zu republikanischen Positionen in der Kritik. Von Kritikern erhielt sie deshalb bereits den Spitznamen "MAGA Barbie".

Fans diskutieren hitzig weiter

Sydney Sweeney © Getty

Sweeney selbst wehrte sich in der Vergangenheit gegen diese Zuschreibungen, doch die Szenen der Premiere befeuern die Gerüchte erneut. Während manche User das Verhalten von Zendaya unterstützen, kritisieren andere den Umgang mit unterschiedlichen Meinungen innerhalb des Casts. Bisher gibt es kein offizielles Statement der beiden Stars zu der vermeintlichen Eiszeit.