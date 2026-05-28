Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Nicolas Cage
© Getty Images

Namen geändert

Nicolas Cage heißt jetzt offiziell Nicolas Cage

28.05.26, 09:02
Teilen

Geboren wurde der Schauspieler als Nicolas Kim Coppola, nun trägt er seinen Künstlernamen auch im Ausweis

Nicolas Cage hat seinen Namen ändern lassen – zu Nicolas Cage. "Ich habe meinen Namen letztes Jahr offiziell geändert. Ich bin Nick Cage im Leben und ich bin Nick Cage vor der Kamera", sagte der 62-Jährige im Interview mit "Variety". Geboren wurde der Schauspieler als Nicolas Kim Coppola, er ist der Neffe von Regisseur Francis Ford Coppola ("Der Pate", "Apocalypse Now").

babynamen cage
Ob Nicolas Cage glaubt, dass sein Sohn Kal-el mal die Welt retten wird?
© Photo Press Service, www.photopress.at

Jetzt trägt Cage seinen Künstlernamen auch im Ausweis. "Es ist besser, der Patriarch meiner eigenen kleinen Familie zu sein, als der alberne Cousin am Rande der Familie eines anderen", sagte er.

Inspiriert von Comic-Superhelden und Komponist

Sein neuer Nachname war inspiriert vom Superhelden Luke Cage und dem Komponisten John Cage. Es sei ein Name gewesen, "den ich mochte in den Comics – ich fand einfach, er hat einen coolen Namen. Außerdem wuchs ich in einer sehr Avantgarde-, sehr künstlerischen Familie auf und es wurde über John Cage und seine experimentellen Kompositionen gesprochen". Nicolas Cage ist derzeit selbst als namensgebender Superheld in der Prime-Video-Serie "Spider-Man Noir" zu sehen.

Mit Nicolas Cage als CIA-Rentner im Hawaiihemd.
© Hersteller

Er habe nach einem Namen wie James Dean gesucht, kurz und knackig. "Ich dachte, ich behalte den Namen Nicolas, weil mein Vater mich so genannt hatte – mit der französischen Schreibweise, was mich immer frustrierte, weil jeder ein H ergänzt."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen