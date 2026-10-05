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Nach 10 Jahren

"Mr. Bean" feiert sein Bühnen-Comeback

Rowan Atkinson
© Getty Images for Netflix
Rowan Atkinson gibt in London 30 Vorstellungen zu seinem "außergewöhnlichen Gesamtwerk".
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Der britische Schauspieler und Komiker Rowan Atkinson kehrt nach über zehn Jahren Pause auf die Theaterbühne zurück. Der 71-Jährige wird im Februar und März kommenden Jahres im Londoner Gillian Lynne Theatre mit "Rowan Live" auftreten. Spielen wird er einige seiner bekanntesten Comedyfiguren - darunter auch den beliebten Mr. Bean.

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"Rowan Live" wurde als eine Würdigung von Atkinsons "außergewöhnlichem Gesamtwerk" angekündigt. Zwischen dem 8. Februar und dem 13. März sind 30 Vorstellungen in dem Londoner Theater geplant. Präsentiert werden soll auch neues Material, dass der vielfach ausgezeichnete Künstler mit dem Drehbuchautor Richard Curtis, dem Komiker Ben Elton und dem Komponisten Howard Goodall erdacht hat.

Rowan Atkinson als "Mr. Bean"
Rowan Atkinson als "Mr. Bean" © Visual China Group via Getty Images

"Es ist 40 Jahre her, seit ich zuletzt eine Comedy-Sketchshow im West End gemacht habe", zitierte die Nachrichtenagentur PA Atkinson. "Ich dachte, es würde Spaß machen, wieder jene Sketche aufzuführen, mit denen für Richard Curtis und mich alles begann und aus denen meine bekanntesten Figuren hervorgegangen sind - zusammen mit einigen überraschenden neuen Stücken, die eigens für diese Show geschrieben wurden."

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