Die ganze Welt ist derzeit im GTA-Fieber. Seit Mittwoch wird das Kult-Spiel weltweit gezockt, nun will das Entwicklerstudio Rockstar eine beliebte Spielreihe auch Hollywood erobern.

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Dem Entwicklerstudio Rockstar ist mit dem am Mittwoch veröffentlichten GTA VI ein absolutes Kunststück gelungen. Über eine Milliarde Menschen kauften das Unterhaltungs-Highlight des Jahres bereits vor dem offiziellen Release, bei den Kritikern wurde "The Legend of Zelda: Ocarina of Time", das seit 1998 als bestes Spiel der Geschichte gehandelt wurde, abgelöst. Doch mit diesem Erfolgslauf soll noch lange nicht Schluss sein. Jetzt will man auch Hollywood erobern und dabei mächtig abkassieren.

13 lange Jahre mussten GTA-Fans warten, bis sie die Fortsetzung der Erfolgs-Franchise anspielen konnten. Die Geduld hat sich, wie man nun erfahren konnte, mehr als ausgezahlt. GTA übertrifft erneut alle Erwartungen und könnte die Gaming-Welt erneut revolutionieren. Die Filmindustrie hingegen zitterte vor diesem Tag, da man durch den Zocker-Hit einen massiven Rückgang an den Kinokassen und auch auf Streaming-Seiten befürchtet.

Auch deshalb versucht man bereits seit Jahren, Rockstar die Filmrechte von GTA abzukaufen und auf die Leinwand zu bringen oder eine Serie zu entwickeln. Bisher wurde das Vorhaben von Rockstar allerdings stets abgelehnt. Man wollte es nie kategorisch ausschließen, allerdings sei man bei derartigen Projekten sehr wählerisch, hieß es immer wieder.

Rockstar widmet sich neuen Projekten

Nachdem in den vergangenen Jahren der immer wieder nach hinten geschobene Starttermin für GTA VI die volle Aufmerksamkeit genoss, möchte man sich nun wieder intensiver anderen Themen widmen. Hollywood ruft immer noch und es könnte sich ein lukrativer Deal ergeben.

GTA 6 ist der neue Gaming-Hit. © Rockstar Games

Während man GTA weiterhin für die Zocker dieser Welt vorbehalten möchte, dürfte das Entwicklerstudio nun bereit sein, den ersten Schritt in Richtung Hollywood zu machen. Einem Bericht von "The Ankler" zufolge soll man bereit sein, den zweiten hausinternen Spiele-Klassiker verfilmen zu lassen.

Der zweite große Rockstar-Hit: Red Dead Redemption. © Rockstar Games

Die Westernreihe "Red Dead Redemption" könnte als mögliches Pilot-Projekt dienen, ehe man sich mit GTA einen Fehltritt leisten könnte. Ein Agent, der mit Drehbuchautoren aus der Videospielbranche arbeitet, verriet, dass sich Rockstar für die Lizenzrechte allerdings 100 Millionen Dollar verlangen würde, eine enorme Summe selbst für Hollywood-Verhältnisse.

Western gilt als Risiko

Genau hier liegt allerdings das große Problem. Western bringen an den Filmkassen erfahrungsgemäß weniger Ertrag ein. Nachdem die Lizenzrechte alleine so hoch sind, müsste ein Film an die 600 Millionen Dollar einspielen, um für den Käufer einen Gewinn zu bringen. Der bisher erfolgreichste Western-Film der Geschichte war "The Revenant" mit Leonardo Di Caprio. Der mehrfach Oscar-prämierte Blockbuster spielte immerhin 533 Millionen Euro ein.

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Die realistischste Variante ist daher, dass man sich mit einem der Streaming-Riesen Amazon oder Netflix zusammenschließt und hier für das nächste Highlight sorgen könnte. Amazon etwa sicherte sich die Rechte für "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" um unglaubliche 250 Millionen Euro, da wäre das Preisschild von Rockstar im Vergleich beinahe ein Schnäppchen.