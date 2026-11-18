Kurz vor der offiziellen Veröffentlichung von "Grand Theft Auto VI" geben die Server von Sony nach. Weltweit berichten Spieler von Störungen. Auch Österreich ist davon betroffen.

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Weltweit warteten Fans 13 Jahre lang auf den Release von "Grand Theft Auto VI". In wenigen Stunden kann das Spiel weltweit gespielt werden. Doch der Hype sorgt bei Sony nun für große Probleme.

Weltweit melden Nutzer Störungen mit dem Playstation Network, dem Onlinedienst der Playstation. Laut der niederländischen Zeitung "De Telegraaf" ist der Grund für die Probleme bisher unbekannt. Ursprünglich soll die Störung beim sogenannten "Game-Streaming" zuerst aufgetreten sein.

Sony bestätigt Störung

Damit sind vor allem Spieler betroffen, die ihre Spiele nicht auf der Konsole installiert haben, sondern über die Cloud spielen. Sony gibt auf ihrer Webseite an: "Es kann zu Problemen beim Starten von Spielen, Apps oder Netzwerkfunktionen kommen. Wir arbeiten daran, diese Probleme so schnell wie möglich zu beheben. Vielen Dank für Ihre Geduld."

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Die Störungsmeldungen von "allestörungen.at" © allestörungen.at

In Österreich war laut "allestörungen.at" die Spitze gegen 19.00 Uhr. Fast 600 Meldungen gab es auf dem Portal. Die Kurve ist danach gefallen und steigt nun wieder an. Ob Sony die Probleme bis Mitternacht lösen kann, bleibt abzuwarten.