Millionen nicht mehr benutzte Handys verstauben in Schubladen. Doch was viele unterschätzen: Smartphones altern im Inneren, ihre verbauten Lithium-Ionen-Akkus zersetzen sich über die Jahre.

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Oft werden veraltete Modelle als Notfall-Handy behalten – oder schlichtweg vergessen. Doch was viele unterschätzen, ist die Alterung bei den Akkus.

Moderne Smartphone-Akkus sind chemische Energiespeicher, die auch im ausgeschalteten Zustand langsam Ladung verlieren. Liegt ein Gerät über Monate oder Jahre unbeachtet herum, fällt die Spannung irgendwann unter einen kritischen Wert – es kommt zur sogenannten Tiefentladung, wie der "Standard" schreibt.

Dabei laufen im Inneren der Akkuzellen chemische Prozesse ab, die man nicht mehr umkehren kann: Die Schutzschichten zwischen den Elektroden bauen sich ab, und es können sich winzige Metallstrukturen (Dendriten) bilden. Wird ein so geschädigter Akku später wieder ans Ladekabel gehängt – oder reicht bereits eine ungünstige Temperaturänderung –, kann es zu einem internen Kurzschluss kommen. Die Folge: Der Akku bläht sich auf, gast giftige Dämpfe aus oder gerät schlagartig in Brand.

Diese Warnsignale solltest du ernst nehmen

Wer alte Smartphones als Ersatzgerät oder aus Nostalgie aufbewahrt, sollte die Schublade alle paar Monate kontrollieren. Bei diesen Anzeichen ist sofortige Vorsicht geboten:

Verformtes Gehäuse: Wölbt sich die Rückseite leicht nach außen, sitzt der Deckel nicht mehr bündig oder hebt sich das Display vom Rahmen ab? Dann hat sich im Inneren bereits Gas gebildet. Wichtig: Auf keinen Fall auf den Akku drücken oder versuchen, ihn anzustechen.

Wölbt sich die Rückseite leicht nach außen, sitzt der Deckel nicht mehr bündig oder hebt sich das Display vom Rahmen ab? Dann hat sich im Inneren bereits Gas gebildet. Wichtig: Auf keinen Fall auf den Akku drücken oder versuchen, ihn anzustechen. Ungewöhnliche Gerüche: Ein beißender oder süßlich-chemischer Geruch deutet darauf hin, dass Elektrolytflüssigkeit austritt.

Ein beißender oder süßlich-chemischer Geruch deutet darauf hin, dass Elektrolytflüssigkeit austritt. Starke Hitzeentwicklung: Wird das Gerät beim Aufladen oder im Ruhezustand auffällig heiß, sollte es sofort vom Strom getrennt und auf eine feuerfeste Unterlage (z. B. Fliesen oder einen Metalltopf im Freien) gelegt werden.

So lagerst du Ersatz-Smartphones richtig

Damit ein Reserve-Handy über Jahre sicher bleibt und im Notfall auch noch funktioniert, helfen drei einfache Regeln:

Der ideale Ladestand: Lagere das Smartphone weder komplett leer noch zu 100 Prozent voll. Beide Extreme stressen die Zellen. Optimal ist ein Akkustand zwischen 40 und 60 Prozent. Prüfe diesen etwa alle sechs Monate und lade bei Bedarf kurz nach.

Lagere das Smartphone weder komplett leer noch zu 100 Prozent voll. Beide Extreme stressen die Zellen. Optimal ist ein Akkustand zwischen 40 und 60 Prozent. Prüfe diesen etwa alle sechs Monate und lade bei Bedarf kurz nach. Kühl und trocken aufbewahren: Direkte Sonneneinstrahlung, Heizungsnähe oder stark schwankende Temperaturen (wie auf dem Dachboden oder im feuchten Keller) beschleunigen die Alterung enorm. Ideal ist eine konstante Raumtemperatur von 15 bis 20 Grad.

Direkte Sonneneinstrahlung, Heizungsnähe oder stark schwankende Temperaturen (wie auf dem Dachboden oder im feuchten Keller) beschleunigen die Alterung enorm. Ideal ist eine konstante Raumtemperatur von 15 bis 20 Grad. Sicherer Platz: Bewahre alte Elektronik niemals direkt unter leicht entflammbaren Materialien wie Papierstapeln, Kleidung oder Gardinen auf. Wohin mit alten Handys, die nicht mehr gebraucht werden? Ist ein Akku bereits aufgebläht oder wird das Gerät gar nicht mehr benötigt, sollte es zeitnah fachgerecht entsorgt werden.

Altgeräte können im Elektrofachhandel sowie bei kommunalen Sammelstellen und Recyclinghöfen (in Österreich z. B. auf den Mistplätzen und bei Problemstoffsammelstellen) kostenlos abgegeben werden.