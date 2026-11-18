Nach 25 Jahren
GTA 6 bricht unantastbaren Videospiel-Rekord
Über 25 Jahre lang gab es in der Welt der Videospiele eine unumstößliche Regel. Auf der bekannten Bewertungsplattform "Metacritic", die sämtliche Reviews der internationalen Fachpresse zu einem Gesamtscore bündelt, thronte ein einziger Titel unangefochten auf Platz 1.
Mit einem Metascore von 99 von 100 Punkten galt das Nintendo-64 Spiel "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" von 1998 als unerreichbar – selbst Giganten wie GTA V oder "Red Dead Redemption 2" scheiterten an dieser Marke.
Doch jetzt ist diese Ära nun offiziell vorbei. GTA 6 erobert Platz 1 der ewigen Bestenliste. Mit einem aktuellen Metascore von 99 Punkten zieht GTA 6 nicht nur mit dem bisherigen Spitzenreiter gleich, sondern verdrängt "Ocarina of Time" dank eines minimal höheren internen Nachkommawerts sogar auf den zweiten Platz.
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Auch renommierte Magazinen wie "IGN", "GameSpot" oder "GamesRadar+" fast durchgehend Höchstwertungen (10/10).
Die Top 5 der bestbewerteten Spiele aller Zeiten (Metacritic)
- Grand Theft Auto VI – 99 Punkte
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time – 99 Punkte
- SoulCalibur – 98 Punkte
- Grand Theft Auto IV – 98 Punkte
- Super Mario Galaxy 2 – 98 Punkte
Am 19. November 2026 startet das Spiel dann offiziell für PlayStation 5 und Xbox Series X/S – und dann dürfen auch die Spielerinnen und Spieler selbst ihr Urteil per User-Score abgeben.
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