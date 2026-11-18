Über ein Vierteljahrhundert galt ein Klassiker als absolut unschlagbar. Doch kurz vor dem offiziellen Release passierte die Revolution: Rockstars GTA 6 setzt sich an die Spitze der Gaming-Geschichte.

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Über 25 Jahre lang gab es in der Welt der Videospiele eine unumstößliche Regel. Auf der bekannten Bewertungsplattform "Metacritic", die sämtliche Reviews der internationalen Fachpresse zu einem Gesamtscore bündelt, thronte ein einziger Titel unangefochten auf Platz 1.

Mit einem Metascore von 99 von 100 Punkten galt das Nintendo-64 Spiel "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" von 1998 als unerreichbar – selbst Giganten wie GTA V oder "Red Dead Redemption 2" scheiterten an dieser Marke.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Dieses Spiel war 25 Jahre lang an der Spitze. © Nintendo

Doch jetzt ist diese Ära nun offiziell vorbei. GTA 6 erobert Platz 1 der ewigen Bestenliste. Mit einem aktuellen Metascore von 99 Punkten zieht GTA 6 nicht nur mit dem bisherigen Spitzenreiter gleich, sondern verdrängt "Ocarina of Time" dank eines minimal höheren internen Nachkommawerts sogar auf den zweiten Platz.

Auch renommierte Magazinen wie "IGN", "GameSpot" oder "GamesRadar+" fast durchgehend Höchstwertungen (10/10).

Die Top 5 der bestbewerteten Spiele aller Zeiten (Metacritic)

Grand Theft Auto VI – 99 Punkte

– 99 Punkte The Legend of Zelda: Ocarina of Time – 99 Punkte

– 99 Punkte SoulCalibur – 98 Punkte

– 98 Punkte Grand Theft Auto IV – 98 Punkte

– 98 Punkte Super Mario Galaxy 2 – 98 Punkte

Am 19. November 2026 startet das Spiel dann offiziell für PlayStation 5 und Xbox Series X/S – und dann dürfen auch die Spielerinnen und Spieler selbst ihr Urteil per User-Score abgeben.