Mit der Integration der Gemini-KI greift Google Maps ab sofort auf hunderte Millionen Orte und Nutzerbewertungen in Echtzeit zu. Für Smartphone-Nutzer in Österreich und mehr als 30 europäischen Ländern bedeutet der Rollout von "Ask Maps" den größten Entwicklungsschritt seit zehn Jahren.

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Google stattet seinen Kartendienst Google Maps mit einer umfassenden Modernisierung auf Basis künstlicher Intelligenz aus. Das Update bringt mit dem neuen Modus "Ask Maps" den größten Funktionssprung seit über zehn Jahren nach Österreich und in mehr als 30 europäische Länder.

Gemini-KI verknüpft 300 Millionen Orte weltweit

Mit der Einführung von "Ask Maps" will der Tech-Konzern die herkömmliche Kartennavigation grundlegend erweitern. Während das System weltweit bereits in über 200 Ländern und Regionen auf Android sowie iOS bereitgestellt wird, profitieren nun auch Nutzer in Österreich, Deutschland und der Schweiz von der Technologie. Als technologisches Fundament dienen die hauseigenen Gemini-Sprachmodelle.

Die KI greift dabei auf einen Datenbestand von mehr als 300 Millionen Orten weltweit und über 500 Millionen Nutzerbewertungen zu. Anstatt starre Adressabfragen durchzuführen, fungiert das System als interaktiver Assistent, der komplexe Anfragen im Dialog versteht und beantwortet.

Dialog-Suche durchforstet persönliche Favoriten

Nutzer müssen künftig keine genauen Adressen oder Suchbegriffe mehr eingeben, sondern können in natürlicher Sprache nach maßgeschneiderten Lösungen suchen. Das System liefert beispielsweise auf Nachfrage die schnellste Route zur nächsten Lademöglichkeit für das Smartphone oder findet öffentliche Tennisplätze mit Flutlicht für die Abendstunden.

Besonders für Anwender mit umfangreichen Lesezeichen-Listen bietet das Update spürbare Vorteile:

Listen-Analyse in Sekunden: Die KI prüft gespeicherte Favoriten, etwa ob ein Lokal von der eigenen Brunch-Liste in 30 Minuten einen freien Tisch für fünf Personen anbietet.

Die KI prüft gespeicherte Favoriten, etwa ob ein Lokal von der eigenen Brunch-Liste in 30 Minuten einen freien Tisch für fünf Personen anbietet. Mehrtägige Routenplanung: Vollständige Urlaubspläne werden mit nummerierten Stecknadeln, Wetterdaten, Mautkosten und Parkplatzsituationen visualisiert.

Vollständige Urlaubspläne werden mit nummerierten Stecknadeln, Wetterdaten, Mautkosten und Parkplatzsituationen visualisiert. Export und Teilen: Reisepläne enthalten Insider-Tipps aus dem Bereich "Wissenswertes vor der Reise", lassen sich unterwegs um Stopps erweitern, mit Kontakten teilen oder in Google Docs übertragen.

Reisepläne enthalten Insider-Tipps aus dem Bereich "Wissenswertes vor der Reise", lassen sich unterwegs um Stopps erweitern, mit Kontakten teilen oder in Google Docs übertragen. Freiwillige Gmail-Kopplung: Über die Option "Personal Intelligence" erkennt Maps gebuchte Flüge und Hotelübernachtungen, um passende Startzeiten für die Fahrt zum Flughafen zu errechnen.

Neue Live-Anzeige für Öffis und Foto-Updates

Für Berufspendler und Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel bringt die Aktualisierung ein neues Live-Widget auf den Bildschirm. Dieses stellt Abfahrtszeiten und aktuelle Verspätungen von Autobussen, Zügen, U-Bahnen sowie Fähren in Echtzeit wie eine elektronische Haltestellenanzeige dar. Zudem speichert das System frühere Chatverläufe ab, damit Reisevorbereitungen nahtlos zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt werden können.

Änderungen bei Betrieben lassen sich künftig unkompliziert einpflegen: Wer ein Foto eines Aushangs mit geänderten Öffnungszeiten im Chat übermittelt, veranlasst die KI, diese Daten automatisch auszulesen und im Verzeichnis zu aktualisieren.

Zusätzliche Buchungsfunktionen vorerst nur in den USA

Parallel zu diesen Neuerungen bereitet Google weiterführende sogenannte agentische Funktionen vor. Diese erlauben es der Software, auf Zuruf selbstständig Aktionen auszuführen – etwa Essensbestellungen zum Abholen unter Beachtung von Unverträglichkeiten aufzugeben oder Hotels nach spezifischen Kriterien abzugleichen. Zudem kann die KI Termine in Werkstätten, bei Friseursalons oder in Tierarztpraxen online oder telefonisch vereinbaren. Diese Buchungsfunktionen bleiben vorerst den USA vorbehalten, sollen das Potenzial künftiger Updates aber bereits verdeutlichen.