Begehrt
sehen!wutscher bringt die neuen Ray-Ban Meta Audio Glasses zu uns
Darauf haben viele gewartet: Die neuen Ray-Ban Meta Audio Glasses kommen nach Österreich! sehen!wutscher nimmt die nächste Generation smarter Brillen in sein Sortiment auf und zeigt, was eine wirklich smarte Brille draufhat.
Design trifft Funktion
Das ikonische Design der Brillen von Ray-Ban bleibt bei den neuen AI Glasses unverändert. Dank moderner Technologie übernimmt der stylishe Sehbehelf jetzt aber auch Funktionen, für die wir bisher das Smartphone gebraucht haben: Sie werden zum diskreten Lautsprecher, der sich per Sprachsteuerung kontrollieren lässt.
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Starker Sound ohne Kamera
Beim Abspielen von Musik oder Podcasts bleiben die Ohren frei. Das heißt, man hört alle Umgebungsgeräusche problemlos und geht zum Beispiel nicht "taub" durch den Straßenverkehr. Das Open-Ear-System funktioniert über winzige Lautsprecher im Bügel, die es in sich haben.
Eine Neuerung, die auf den Wunsch vieler Kund:innen eingeht, ist das Fehlen einer Kamera. Erstmals verzichtet Meta AI mit den neuen Modellen auf eine integrierte Kamera und konzentriert sich stattdessen ganz auf Musik, Telefonie und Sprachsteuerung. Das heißt, man kann die Brille auch an Orten tragen, an denen Aufnahmen durch eine integrierte Kamera nicht gewünscht sind. Ob ins Büro, die Schule oder ins Gym - die AI Glasses dürfen endlich mitkommen.
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