GTA-VI-Start löst weltweite Urlaubswelle aus

Der mit Spannung erwartete Launch des Blockbuster-Videospiels "Grand Theft Auto VI" schlägt voll auf den internationalen Arbeitsmarkt durch. Millionen Beschäftigte weltweit reichen für den Erscheinungstag am 19. November und die darauffolgenden Tage Urlaubsanträge und Zeitausgleich ein, um den Titel direkt anzuspielen.

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Die Veröffentlichung von "Grand Theft Auto (GTA) VI" bewegt nicht nur die weltweite Gaming-Szene, sondern sorgt auch in den Personalabteilungen für erstaunte Gesichter. Wie der führende Personalsoftware-Anbieter Personio nach der Auswertung interner Daten mitteilte, verzeichnen Unternehmen rund um den 19. November eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Urlaubsanträgen. Vor allem die Tage direkt nach dem Startdatum sind heiß begehrt. In Deutschland etwa liegt das Antragsaufkommen um satte 38 Prozent über dem Normalwert. Noch deutlicher fällt der Ausschlag beim Zeitausgleich für geleistete Überstunden aus: Hier kletterte das Plus sogar auf 58 Prozent.

Viele Arbeitnehmer planen bereits strategisch voraus und sichern sich neben dem eigentlichen Starttag insbesondere den darauffolgenden Donnerstag sowie den Freitag, um sich ein langes Zocker-Wochenende zu ermöglichen. Die Tage unmittelbar vor dem Launch-Event blieben in den Systemen hingegen völlig unauffällig.

Länder-Vergleich: Italien, Indien und Irland an der Spitze

Auch internationale Erhebungen anderer Software-Konzerne untermauern dieses Phänomen. Der Personio-Konkurrent Remote verzeichnete bei seinen globalen Nutzerdaten einen durchschnittlichen Zuwachs an Urlaubsanträgen von 32 Prozent im Vergleich zu normalen Zeiträumen.

GTA 6 Screenshots 1 / 39 © Rockstar Games © Rockstar Games © Rockstar Games

Die stärksten Veränderungen im internationalen Vergleich im Überblick:

Italien: Fast doppelt so viele Beschäftigte wie sonst reichten für diesen Zeitraum Urlaub ein

Fast doppelt so viele Beschäftigte wie sonst reichten für diesen Zeitraum Urlaub ein Indien: Verzeichnet ein massives Antrags-Plus von 60 Prozent

Verzeichnet ein massives Antrags-Plus von 60 Prozent Irland: Folgt knapp dahinter mit einem Zuwachs von 57 Prozent

Folgt knapp dahinter mit einem Zuwachs von 57 Prozent Deutschland: Landet bei der Remote-Erhebung trotz deutlicher Steigerung nicht in den globalen Top Ten

Besonders auffällig sind die demografischen Schwerpunkte: Bei den Antragsstellern stechen laut Remote vor allem Männer aus der ab 1995 geborenen Generation Z mit einem satten Zuwachs von 120 Prozent hervor. Auf Unternehmensebene sind vor allem Mitarbeiter aus den Finanzabteilungen mit einem Plus von 104 Prozent sowie dem Marketing mit 75 Prozent überdurchschnittlich stark vertreten.

Milliarden-Schub für Publisher Take-Two und Netz-Belastung

Hinter dem Franchise steht das Entwicklerstudio Rockstar Games, eine Konzerntochter des US-Riesen Take-Two Interactive. Das traditionsreiche Gameplay basiert darauf, dass Kriminelle in fiktiven US-Metropolen Autos stehlen, Missionen erfüllen und sich in der Unterwelt hocharbeiten. Für den Mutterkonzern bedeutet der Release einen gewaltigen finanziellen Schub: Das Unternehmen hob sein Umsatzziel für das Jahr 2026 kürzlich auf 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar an (vorherige Schätzung: 7,9 bis 8,1 Milliarden Dollar). Marktbeobachter kalkulieren, dass "GTA VI" allein in der ersten Verkaufswoche bis zu 5,2 Milliarden Dollar einspielen könnte. Der Vorverkauf sprengte laut Konzernangaben alle bisherigen Maßstäbe. Bereits der Vorgänger "GTA V" aus dem Jahr 2013 gehört mit über 230 Millionen verkauften Exemplaren und fortlaufenden Einnahmen über Online-Komponenten zu den erfolgreichsten Medienprodukten der Weltgeschichte.

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Unterdessen laufen auch die weltweiten Datennetze heiß. Da Käufer die Software bereits vorab auf ihre Konsolen von Sony PlayStation und Microsoft Xbox herunterladen dürfen, meldete der Internet-Dienstleister United Internet einen gewaltigen Traffic-Sprung. Im Vergleich zu herkömmlichen Nächten sei das Datenvolumen zeitweise um den Faktor zehn in die Höhe geschnellt. Für den Launch am 19. November rüstet sich der Konzern auf weiteren Spitzenverkehr, sieht die Netzinfrastruktur jedoch gut gerüstet und erwartet keine Überlastungen.