Eigener Fehler
Microsoft: Ausfälle gehen auf Netzwerk-Upgrade zurück
Von Donnerstag bis Freitag hatten unzählige Büros und Privat-PCs weltweit enorme Probleme. Wichtige Dienste wie Outlook, Teams und der KI-Assistent Copilot streikten. Mails blieben stecken und Online-Meetings platzten.
Ursache jetzt enthüllt
Die lange weltweite Störung bei Online-Diensten von Microsoft ging nach Angaben des Unternehmens auf ein hausgemachtes Problem und nicht auf eine Cyberattacke oder KI-Aktivität zurück. Der Grund habe letztlich in einem zuvor durchgeführten Upgrade der Netzwerk-Kapazität gesteckt, erläuterte der Software-Konzern. Ein dabei eingeführtes Problem sei erst nach jüngsten Netzwerk-Änderungen in Erscheinung getreten, hieß es.
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Der Ausfall, der am Donnerstag begann und bis in den Freitag andauerte, schnitt weltweit Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten von Microsoft ab. Betroffen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot sowie Schnittstellen zu Drittanbietern zeitweise gestört.
Auch zahlreiche große Unternehmen spürten die Auswirkungen. Bei Siemens kam es nach Unternehmensangaben zu Verzögerungen in der Kommunikation mit den Teams. Volkswagen meldete ebenfalls Probleme mit Microsoft 365 und stand nach eigenen Angaben in engem Austausch mit dem Konzern.
IT-Experte warnt vor dramatischen Folgen
Wie abhängig Unternehmen inzwischen von wenigen großen Technologiekonzernen sind, zeigt auch das Interview mit dem Wiener IT-Experten Rüdiger Linhart. Der Spartenobmann-Stellvertreter der Wirtschaftskammer Wien bestätigt, dass neben E-Mails und Kalendern auch Teams, Videokonferenzen, Bestellungen und SharePoint von den Problemen betroffen waren.
"Da sieht man mal, wie abhängig wir mittlerweile alle von einzelnen, wenigen Betreibern sind", erklärt Linhart gegenüber oe24. Besonders heftig sei der Ausfall in Australien gewesen. Dort seien sogar Regierungsstellen und kritische Infrastruktur betroffen gewesen.
"Es sollte ein Aufruf sein, mehr für unsere digitale Souveränität zu tun, denn ein Ausfall eines einzigen Betreibers hat dramatische Konsequenzen", warnt der IT-Experte.
KI könnte Ausfälle häufiger machen
Auch künstliche Intelligenz könnte die Situation künftig verschärfen. Linhart erwartet zwar nicht unbedingt schwerwiegendere Ausfälle, hält sie aber für häufiger. KI ermögliche es, Prozesse in höherer Geschwindigkeit und gleichzeitig in großem Umfang auszuführen – etwa wenn Tausende KI-Agenten parallel arbeiten.
Unternehmen sollten sich deshalb besser auf mögliche Störungen vorbereiten. Linharts Empfehlung: Unternehmer sollten frühzeitig mit ihrem IT-Berater Alternativlösungen und Ausweichprozesse entwickeln. Denn wenn zentrale Dienste ausfallen, müsse rasch auf andere Kommunikations- und Arbeitswege umgestellt werden können.
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