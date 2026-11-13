Microsoft meldet "Fortschritte" beim Kampf gegen Störungen

Weltweites Digital-Chaos seit Donnerstagabend: Nach einer massiven Störung bei Microsoft kam es in vielen Ländern zu teils massiven Auswirkungen, Österreich bekam bisher nur begrenzt Probleme. Jetzt gibt der Tech-Gigant erste Entwarnung.

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Eine Großstörung bei Microsoft hat seit Donnerstagabend weltweit Unternehmen, öffentliche Institutionen und Private von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten bzw. die Nutzung stark eingeschränkt.

Internationales Beben bei Polizei und Börsen

Nun ist Entspannung in Sicht: Microsoft hat nach eigenen Angaben weitere Fortschritte bei der Wiederherstellung seiner gestörten Systeme erzielt. Vereinzelt könne es aber noch zu kurzzeitigen Störungen kommen.

Für Teile der betroffenen Infrastruktur wurden bereits Maßnahmen abgeschlossen, und der Datenverkehr wird schrittweise wieder aufgenommen, teilte der Softwarekonzern auf der Plattform X mit. In zentralen Bereichen - etwa beim Zugriff auf Postfächer und bei der Verarbeitung von E-Mails, die zuvor verzögert war - seien nun Verbesserungen zu verzeichnen. Es könne vereinzelt aber noch zu kurzzeitigen Störungen kommen.

Der Fokus liege nun darauf, die Stabilisierung fortzusetzen und die Kapazitäten zu erhöhen, um eine durchgehend zuverlässige Leistung zu gewährleisten, hieß es weiter. Für Anwender gebe es ein ausführlicheres Software-Update. Betroffen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Grund für die Störung dürfte ein fehlerhaftes Update gewesen sein. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es nach Angaben von Microsoft nicht.

Österreich kommt glimpflich davon

Die Auswirkungen der Störung waren teils massiv. In Australien meldeten der Geheimdienst und die Bundespolizei Ausfälle. In Taiwan beeinträchtigte der Ausfall das Fondsmanagement von Wertpapierfirmen, Lebensversicherern und Investmentgesellschaften. Der Börsenbetreiber Euronext rief Firmen auf, wichtige Informationen über das Telefon durchzugeben.

Auch in Deutschland wurde von einer starken Betroffenheit der Wirtschaft gesprochen. "Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) steht dazu auch mit Microsoft im Austausch und geht von einer sehr großen Betroffenheit in der deutschen Wirtschaft aus", sagte ein Sprecher des deutschen Digitalministeriums. Die Arbeit der Bundesbehörden sei von dem Ausfall dagegen offenbar nicht betroffen. Die Deutsche Bahn und Flughäfen waren laut Angaben der Deutschen Bank und Lufthansa ebenfalls nicht betroffen.

Aus der heimischen Politik wurden ebenfalls keine größeren Probleme bekannt, aus dem Bundeskanzleramt in Österreich hieß es auf APA-Anfrage, dieses sei selbst nicht betroffen. Verschont blieb auch der öffentliche Verkehr: Bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) gab es keine Auswirkungen auf den Fahrgastbetrieb. Selbiges galt für den Passagierbetrieb auf dem Vienna International Airport in Wien-Schwechat. "Für Passagiere sind keine Auswirkungen spürbar", sagten die jeweiligen Unternehmenssprecher Freitagmittag auf APA-Anfrage. Intern gab es wegen der Microsoft-Großstörung außerhalb des eigenen Einflusses wie auch bei anderen Firmen gewisse Schwierigkeiten mit Microsoft-365-Diensten.

ISPA: Keine Auswirkungen auf kritische Infrastruktur

Florian Parnigoni, neu ernannter Präsident der ISPA, dem Dachverband der österreichischen Internetwirtschaft, gab gegenüber der APA Entwarnung. Nach derzeitigem Stand handle es sich um eine Störung, die eben auftreten könne, aber keinen Cyberangriff. Die Auswirkungen auf die kritische Infrastruktur seien "null" gewesen, die Netze würden funktionieren. Es sei nicht angebracht, nun mit dem Finger auf Microsoft oder Cloud-Dienste zu zeigen. Aber ein Weckruf an Unternehmen, dass sie für ihren Kernbetrieb auch einen Plan B haben sollten.

Bei den stationären Händlern seien Kernprozesse durch den Outlook-Ausfall seit Donnerstagabend nicht betroffen, unter anderem laufe die Logistik und der Zahlungsverkehr normal, hieß es vom Handelsverband zur APA mit Verweis auf einen Rundruf bei ausgewählten Händlern mit Fokus Lebensmittelhandel. Der E-Mail-Verkehr sei von den Outlook-Problemen "natürlich betroffen". Manche Händler wüssten nicht, ob die Bestellungen per Mail bei den Lieferanten ankommen und würden deswegen nachtelefonieren. Im Onlinehandel können durch den E-Mail-Ausfall auch Bestellbestätigungen oder Abholinfos betroffen sein.

Ausfälle von Online-Diensten gehörten zum Alltag - meist sind sie aber nur von kurzer Dauer. Manchmal allerdings sind die Probleme so gravierend oder so schwer zu finden, dass es zu stundenlangen Störungen kommt. Es ist der zweite Ausfall von Microsoft-365-Diensten in diesem Jahr nach ähnlichen Problemen im Jänner. Erst im vergangenen Monat hatte zudem ein Ausfall der Cloud-Plattform Azure weltweit für Störungen gesorgt. Marktanalyst Josh Gilbert von der Handelsplattform eToro erklärte, wiederholte Ausfälle könnten das Vertrauen der Kunden langfristig beschädigen.