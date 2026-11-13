So bereiten sich Offline-Prepper auf ein Leben ohne Internet vor

Was tun, wenn das Internet plötzlich weg ist? Offline-Prepper rüsten genau für diesen Ernstfall. So geht's.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eine Großstörung von Microsoft zeigt einmal mehr, wie abhängig wir heutzutage von digitaler Kommunikation sind. Unternehmen und Verbraucher auf der ganzen Welt bekommen über den E-Mail-Dienst Outlook keine Nachrichten mehr. Generell sind Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365 betroffen. Die Behebung der Störung geht nur schleppend voran.

Wappnen für den Ernstfall

Während dieses Problem noch relativ leicht zu umgehen ist, indem wir auf Gmail und Co. ausweichen oder kürzere Nachrichten via WhatsApp oder Signal verschicken, üben Offline-Prepper für den Ernstfall, genau genommen für den Tag, an dem das Internet plötzlich weg ist oder ein anhaltendes Blackout uns vom Stromnetz abschneidet.

Das sind Offline-Prepper

Zwischen klassische Preppern und Offline-Preppern gibt es einen feinen Unterschied. Üblicherweise rüsten Prepper sich für Katastrophen und Krisen jeder Art und sind für Naturereignisse und Lebensmittelknappheit ebenso gerüstet wie für ein Blackout oder Kriege.

Offline-Prepper konzentrieren sich auf den Fall eines Lebens ohne jede Form der digitalen Infrastruktur. Das heißt, sie bereiten sich darauf vor, im Ernstfall ohne Smartphone, Internet oder Strom kommunizieren zu können.

So bereiten sich Offline-Prepper vor

Damit sie im Fall eines totalen Zusammenbruchs des Internets und jeder Form der digitalen Kommunikation nicht von der Welt abgeschnitten sind, setzen Offline-Prepper auf mehrere Maßnahmen:

Unabhängigkeit von Strom und Internet: Mit Kurbelradios, Batterien, Solarpaneelen und Powerbanks können sie ihre Geräte ohne Zugang zu Strom nutzen.

Mit Kurbelradios, Batterien, Solarpaneelen und Powerbanks können sie ihre Geräte ohne Zugang zu Strom nutzen. Analoge Alternativen: Gedruckte Telefonnummern, Bargeld und analoge Uhren ersetzen digitale Hilfsmittel.

Gedruckte Telefonnummern, Bargeld und analoge Uhren ersetzen digitale Hilfsmittel. Prepper Disk: Die digitale Bibliothek für den Ernstfall speichert modernes Wissen wie Wikipedia, Offline-Kartenmaterial und medizinische Ratgeber oder Reparaturanleitungen. Bis zu 20 Endgeräte wie Handys oder Laptops können ohne Internet zugreifen.

Die digitale Bibliothek für den Ernstfall speichert modernes Wissen wie Wikipedia, Offline-Kartenmaterial und medizinische Ratgeber oder Reparaturanleitungen. Bis zu 20 Endgeräte wie Handys oder Laptops können ohne Internet zugreifen. Project NOMAD: Das kostenlose Open-Source-Projekt verwandelt einen PC in einen Offline-Survival-Computer und ist technisch umfangreicher als eine Prepper Disk.

Das kostenlose Open-Source-Projekt verwandelt einen PC in einen Offline-Survival-Computer und ist technisch umfangreicher als eine Prepper Disk. Lokale KI-Assistenten: Anwendungen wie Prepper AI können Fragen zu Medizin und Technik ohne Netzempfang beantworten.

Anwendungen wie Prepper AI können Fragen zu Medizin und Technik ohne Netzempfang beantworten. Bücher & Karten: Notizbücher, gedruckte Straßenkarten, Lexika und medizinische Ratgeber sind Informationsquellen, die ohne Strom nutzbar bleiben.

Dass es zu einem totalen und weltweiten Ausfall des Internets kommt, gilt als ausgesprochen unwahrscheinlich. Trotzdem ist es eine gute Idee, zumindest die wichtigsten Telefonnummern und Daten auch außerhalb der Cloud zu speichern.