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Per Tweet: Xbox-Chefin kündigt neues "Wolfenstein"-Spiel an

Anton Petricevic
von
Ein Mann in brauner Jacke steht in einem U-Boot neben technischen Geräten, Szene aus Wolfenstein 2.
© YouTube/ PlayStation DACH
Xbox-Chefin Asha Sharma hat für Shooter-Fans eine große Ankündigung: MachineGames hat die Produktion für "Wolfenstein 3" offiziell gestartet. Jedoch erhalten derzeit Fans nur einen kleinen Ausschnitt einer Drehbuchseite und ein Motion-Capture-Foto ist nicht zu sehen. Informationen zu Plattformen und Erscheinungsdatum gibt es nicht.
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Die beliebte Shooter-Reihe "Wolfenstein" erhält einen neuen Teil, wie nun die Xbox-Chefin Asha Sharma höchstpersönlich verkündet. Jedoch gab es keinen Trailer, nur einen Tweet mit einem Foto des Drehbuches.

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Das Spiel wird erneut von MachineGames entwickelt. Weiter schwärmt Sharma über die Spielereihe und bezeichnet diese als eine der "wichtigsten Gaming-Marken überhaupt". Ebenfalls erhält auch der Entwickler Lob für seine bisherige Arbeit. Laut ihr sollen weitere Informationen folgen.

Debra Wilson und Brian Bloom mit am Start

Später bestätigte MachineGames selbst den Produktionsstart. Sie posteten ein weiteres Foto. Darauf ist Debra Wilson, die in "The New Colossus" die Widerstandsführerin Grace Walker spielte, bei Motion-Capture-Aufnahmen zu sehen. Auch Brian Bloom kehrt als der legendäre Charakter William "B. J." Blazkowicz zurück.

Die Drehbuchseite liefert kaum Informationen. Der Titel lautet "Chapter 01 - Nazitraz" und zeigt eine Verhörszene kurz vor zwölf Uhr. Blazkowicz begrüßt eine andere Figur namens Otto. Dieser reagiert panisch auf Deutsch. Im Hintergrund greift Fergus nach einer Tischuhr. Mehr Informationen hat das Bild nicht.

Lange Pause für Blazkowicz

Schon länger brodelt die Gerüchteküche rund um einen richtigen Nachfolger der Reboot-"Wolfenstein"-Reihe. Laut "XboxDynasty" hat Studiochef Jerk Gustafsson im Februar betont, dass der Entwickler zur Reihe zurückkehrt, um die Trilogie zu beenden. Dabei kündigte er kein Projekt an.

MachineGames hat mit "Wolfenstein: The New Order" 2014 neue Wege eingeschlagen und die Reihe modernisiert. Ein Jahr später kam das Stand-alone-DLC und Prequel "Wolfenstein: The Old Blood". 2017 erschien der direkte Nachfolger "Wolfenstein II: The New Colossus". Danach folgten 2019 die Spin-offs "Wolfenstein: Youngblood" und "Wolfenstein: Cyberpilot". Seitdem war es ruhig um Blazkowicz’ Kampf gegen die Nazis.

"Wolfenstein"-Serie in Arbeit

In der Zwischenzeit entwickelte MachineGames "Indiana Jones und der Große Kreis", das 2024 für Windows und die Xbox Series X|S erschien. Im Frühjahr 2025 folgte auch die Playstation 5. Es bleibt abzuwarten, ob bei "Wolfenstein 3" Playstation-Spieler ebenfalls auf eine Veröffentlichung warten müssen.

Derzeit arbeitet zusätzlich Amazon MGM Studios an einer "Wolfenstein"-Serie, die auf Amazon Prime erscheinen soll. Das Projekt ist seit Juli 2025 bekannt. Als Showrunner übernimmt Patrick Somerville. Zudem sind Jonathan Nolan, Lisa Joy und Athena Wickham von Kilter Films an dem Projekt beteiligt. Sie haben schon an der beliebten "Fallout"-Serie mitgearbeitet. Auch MachineGames-Chef Gustafsson soll als Produzent fungieren.

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