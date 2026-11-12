Weltweite Ausfälle
Microsoft 365 down: Millionen Nutzer von Störung betroffen
Nutzer müssen sich am Donnerstagabend auf Einschränkungen bei mehreren Microsoft-Diensten einstellen. Das Unternehmen bestätigte auf X, dass es derzeit Probleme mit Microsoft 365 gibt. Demnach können die Störungen alle Regionen betreffen.
Probleme bei Outlook und Teams
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Besonders betroffen sind offenbar der Zugriff auf Outlook- und Exchange-Postfächer sowie das Videokonferenz-Tool Teams. Auch bei Word und Excel kann es zu Einschränkungen kommen.
Microsoft teilte mit, dass man die gemeldeten Probleme untersuche und bereits daran arbeite, die Auswirkungen der Störung zu reduzieren.
Ursache noch unklar
Was genau hinter den Ausfällen steckt, war zunächst nicht bekannt. Für weitere Informationen verwies Microsoft auf das Admin-Center. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben an einer Lösung.
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