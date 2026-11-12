USA
Schüsse in Washington: Mehrere Menschen getroffen
Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag im Zentrum der US-Hauptstadt Washington D.C. Wie die dortige Polizei über den Onlinedienst X mitteilte, rückten Einsatzkräfte an den Ort des Geschehens aus. Demnach fielen Schüsse im Bereich des Logan Circle.
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Schüsse vor einem Fitnessstudio
Genauere Angaben zum Ort machte die Stadtverordnete Brooke Pinto. Ihr zufolge spielte sich der Schusswaffenvorfall direkt an und vor einem Fitnessstudio ab. Dabei seien "mehrere Menschen" getroffen worden, erklärte Pinto.
Polizei sucht nach Tatverdächtigem
Nach der Schießerei ist der Verdächtige auf der Flucht. Die Beamten haben die Suche nach dem Tatverdächtigen aufgenommen.
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