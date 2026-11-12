Schüsse in Washington: Mehrere Menschen getroffen

Im Zentrum von Washington D.C. ist es zu einem Schusswaffenvorfall an und vor einem Fitnessstudio gekommen. Dabei wurden "mehrere Menschen" getroffen.

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Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag im Zentrum der US-Hauptstadt Washington D.C. Wie die dortige Polizei über den Onlinedienst X mitteilte, rückten Einsatzkräfte an den Ort des Geschehens aus. Demnach fielen Schüsse im Bereich des Logan Circle.

© APA/AFP/MANDEL NGAN

Schüsse vor einem Fitnessstudio

Genauere Angaben zum Ort machte die Stadtverordnete Brooke Pinto. Ihr zufolge spielte sich der Schusswaffenvorfall direkt an und vor einem Fitnessstudio ab. Dabei seien "mehrere Menschen" getroffen worden, erklärte Pinto.

Polizei sucht nach Tatverdächtigem

Nach der Schießerei ist der Verdächtige auf der Flucht. Die Beamten haben die Suche nach dem Tatverdächtigen aufgenommen.