oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

USA

Schüsse in Washington: Mehrere Menschen getroffen

Online Redaktion
von
Mehrere Polizisten und ein Secret-Service-Agent reagieren auf einen Einsatz in Washington, D.C.
© APA/AFP/KEN CEDENO
Im Zentrum von Washington D.C. ist es zu einem Schusswaffenvorfall an und vor einem Fitnessstudio gekommen. Dabei wurden "mehrere Menschen" getroffen.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag im Zentrum der US-Hauptstadt Washington D.C. Wie die dortige Polizei über den Onlinedienst X mitteilte, rückten Einsatzkräfte an den Ort des Geschehens aus. Demnach fielen Schüsse im Bereich des Logan Circle.

Auch interessant

Malediven, Venedig & Co.: Diese Urlaubsziele könnten bis 2050 im Meer versinken

Warme Winterziele: 4 sonnige Geheimtipps, die du noch nicht kennst

Kitzbühel räumt ab: Das ist das beste Skigebiet der Welt 2026

Mehrere bewaffnete Polizisten stehen vor Einsatzfahrzeugen nahe dem Weißen Haus in Washington, DC.
© APA/AFP/MANDEL NGAN

Schüsse vor einem Fitnessstudio

Genauere Angaben zum Ort machte die Stadtverordnete Brooke Pinto. Ihr zufolge spielte sich der Schusswaffenvorfall direkt an und vor einem Fitnessstudio ab. Dabei seien "mehrere Menschen" getroffen worden, erklärte Pinto.

Polizei sucht nach Tatverdächtigem

Nach der Schießerei ist der Verdächtige auf der Flucht. Die Beamten haben die Suche nach dem Tatverdächtigen aufgenommen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Serie an Salmonellen bei Pinienkernen weitet sich aus

"Bringen etwas mit" - Kreml macht mysteriöse Ankündigung

Schüsse in Washington: Mehrere Menschen getroffen

New York: Acht Tote nach Haus-Einsturz – Schwangere lebend gerettet

VP fordert Maßnahmen für Klimawandel-Folgen

"Herr der Ringe"-Nachfolger ist jetzt abgedreht

Trauerkundgebung im Stephansdom - Toni Faber im Interview

Hier stürzen Demonstranten Statue von Sklavenhändler

Betrugs-Verdacht im ÖFB-Cup: Staatsanwalt ermittelt

3:3 – LASK verschenkt Zwei-Tore-Führung in Hartberg