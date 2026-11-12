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Serie an Salmonellen bei Pinienkernen weitet sich aus

Online Redaktion
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Zwei Packungen Alnatura Kerne: Pinienkerne und Salatkerne-Mix.
© Alnatura
Derzeit sorgt eine Rückrufserie bei Bio-Pinienkernen wegen möglicher Salmonellenbelastung bei mehreren großen Handelsketten für Aufmerksamkeit.
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Die Rückrufserie begann am 5. November 2026 mit einem positiven Salmonellen-Befund in einer Produktprobe bei Alnatura.

Ursprung in der Lieferkette

Mittlerweile hat sich die Serie ausgeweitet. Noch im Laufe desselben Tages startete zunächst die Drogeriekette dm einen vorsorglichen Rückruf für ihre dmBio Pinienkerne. Kurz darauf folgte der Bio-Großhändler dennree (sowie Denns BioMarkt) mit einer eigenen Warnung.

Dass dm und Alnatura exakt denselben Zeitraum beim Mindesthaltbarkeitsdatum (31.05.2027 bis 02.07.2027) zurückrufen mussten, zeigt den Ursprung in der Lieferkette.

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Mittlerweile sind mehrere Hersteller davon betroffen:

Bei den dennree Pinienkerne, 60 g Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 03.06.2027. Chargennummer: L CA09036 Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 16.06.2027. Chargennummer: L CA09162

Packung dennree Pinienkerne, 60 g, mit durchsichtigem Beutel und Etikett.
dennree Pinienkerne, 60 g © Denrre

Alnatura Pinienkerne 60g Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD): 31.05.2027 – 02.07.202. Produkt: Alnatura Salatkerne-Mix 100g Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD): 03.06.2027 – 13.07.2027

Zwei Packungen Alnatura Kerne: Pinienkerne und Salatkerne-Mix.
Alnatura Pinienkerne 60g © Alnatura

Eine Salmonellen-Infektion äußert sich typischerweise durch Durchfall, Bauchschmerzen, gelegentliches Erbrechen und leichtes Fieber. Besonders für Kleinkinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem besteht das Risiko schwererer Verläufe. Die Produkte können auch ohne Kassabons zurückgegeben werden, die Kaufpreise werden rückerstattet.

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