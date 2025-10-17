GAK sucht ersten Saisonsieg gegen Hartberg

Der GAK sucht im steirischen Derby gegen Hartberg den ersten Saisonsieg. Die Grazer sind Tabellenletzter, während Hartberg nach einem spektakulären 3:3-Rückschlag gegen LASK rehabilitieren will. Spannung im Grazer Derby garantiert.

Am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) empfängt Tabellenletzter GAK den TSV Hartberg zum steirischen Derby. Die Grazer Rotjacken sind nach neun Spielen noch sieglos und hoffen auf den ersten Dreier. Trainer Ferdinand Feldhofer nutzte die Länderspielpause für intensive Analysen: "Da waren überraschenderweise auch einige gute Dinge dabei. Aber auch sehr viel schlechte, die wir auch ganz klar mit den Spielern angesprochen haben."

Hartberg nach LASK-Drama motiviert

Die Oststeirer wollen den Ärger über das 3:3 gegen LASK abbauen, bei dem sie eine 3:0-Führung in den Schlussminuten aus der Hand gaben. Trainer Manfred Schmid forderte: "Von meiner Mannschaft erwarte ich, dass sie aus diesem Spiel gelernt hat - und spürt, was passieren kann, wenn man im falschen Moment nachlässt." Die Hartberger liegen auf Platz sieben und wollen den Anschluss an das vordere Tabellenmittelfeld halten.

Personelle Probleme auf beiden Seiten

Beim GAK bangt Feldhofer um Jacob Italiano - der Linksverteidiger kehrte spät von seinem Länderspieldebüt für Australien zurück. Bei Hartberg fehlen voraussichtlich die angeschlagenen Jed Drew, Youba Diarra und Lukas Fridrikas, dazu könnte der erkrankte Patrik Mijic ausfallen. GAK-Spieler Dominik Frieser warnt vor Hartbergs Stärken: "Hartberg ist richtig gut im Umschaltspiel, da müssen wir auf die schnellen Spieler aufpassen."

Mögliche Aufstellungen:

GAK - TSV Hartberg

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: Merkur Arena, Graz

Schiedsrichter: Talic

Ergebnisse 2024/25:



1:1 (a)

0:3 (h)

0:3 (h)

1:1 (a)

GAK: Meierhofer - Vraa, Pines, Owusu - Frieser, Koch, S. Fofana, Satin, Italiano - Hofleitner, Maderner

Fraglich: Italiano (späte Rückreise von Nationalteam)

Hartberg: Hülsmann - Vincze, Wilfinger, H. Coulibaly - Fillafer, Heil, Markus, Kainz, Hennig - Hoffmann, Havel

Es fehlen: Drew (Rücken), Komposch (Kreuzbandriss), Diarra (verletzt), Fridrikas (Gehirnerschütterung)

Fraglich: Mijic (krank)

Live auf Sky.