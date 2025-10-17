Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Grazer AK
gak
© gepa

Steirisches Derby

GAK sucht ersten Saisonsieg gegen Hartberg

17.10.25, 19:26
Teilen

Der GAK sucht im steirischen Derby gegen Hartberg den ersten Saisonsieg. Die Grazer sind Tabellenletzter, während Hartberg nach einem spektakulären 3:3-Rückschlag gegen LASK rehabilitieren will. Spannung im Grazer Derby garantiert.

Am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) empfängt Tabellenletzter GAK den TSV Hartberg zum steirischen Derby. Die Grazer Rotjacken sind nach neun Spielen noch sieglos und hoffen auf den ersten Dreier. Trainer Ferdinand Feldhofer nutzte die Länderspielpause für intensive Analysen: "Da waren überraschenderweise auch einige gute Dinge dabei. Aber auch sehr viel schlechte, die wir auch ganz klar mit den Spielern angesprochen haben."

Hartberg nach LASK-Drama motiviert

Die Oststeirer wollen den Ärger über das 3:3 gegen LASK abbauen, bei dem sie eine 3:0-Führung in den Schlussminuten aus der Hand gaben. Trainer Manfred Schmid forderte: "Von meiner Mannschaft erwarte ich, dass sie aus diesem Spiel gelernt hat - und spürt, was passieren kann, wenn man im falschen Moment nachlässt." Die Hartberger liegen auf Platz sieben und wollen den Anschluss an das vordere Tabellenmittelfeld halten.

Personelle Probleme auf beiden Seiten

Beim GAK bangt Feldhofer um Jacob Italiano - der Linksverteidiger kehrte spät von seinem Länderspieldebüt für Australien zurück. Bei Hartberg fehlen voraussichtlich die angeschlagenen Jed Drew, Youba Diarra und Lukas Fridrikas, dazu könnte der erkrankte Patrik Mijic ausfallen. GAK-Spieler Dominik Frieser warnt vor Hartbergs Stärken: "Hartberg ist richtig gut im Umschaltspiel, da müssen wir auf die schnellen Spieler aufpassen."

Mögliche Aufstellungen:

GAK - TSV Hartberg

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Merkur Arena, Graz
  • Schiedsrichter: Talic

Ergebnisse 2024/25:

  • 1:1 (a)
  • 0:3 (h)
  • 0:3 (h)
  • 1:1 (a)

GAK: Meierhofer - Vraa, Pines, Owusu - Frieser, Koch, S. Fofana, Satin, Italiano - Hofleitner, Maderner

Fraglich: Italiano (späte Rückreise von Nationalteam)

Hartberg: Hülsmann - Vincze, Wilfinger, H. Coulibaly - Fillafer, Heil, Markus, Kainz, Hennig - Hoffmann, Havel

Es fehlen: Drew (Rücken), Komposch (Kreuzbandriss), Diarra (verletzt), Fridrikas (Gehirnerschütterung)

Fraglich: Mijic (krank)

Live auf Sky.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden