Corona-Pandemie ließ Jugendliche biologisch schneller altern

Die Corona-Pandemie hat tiefere Spuren hinterlassen als bislang angenommen. Eine groß angelegte deutsche Langzeitstudie zeigt nun, dass sich bei zahlreichen Menschen während der Krisenjahre biologische Alterungsprozesse im Erbgut beschleunigt haben.

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Über Jahre hinweg prägten strikte Einschränkungen, soziale Isolation und Zukunftsängste das tägliche Leben der Bevölkerung. Ein hochkarätiges Forschungsteam ging nun der Frage nach, ob diese massiven Belastungen auch messbare Spuren in den menschlichen Zellen hinterlassen haben.

Speichelproben vor und nach der Pandemie verglichen

Veröffentlicht wurden die beachtlichen Ergebnisse im renommierten wissenschaftlichen Fachjournal PNAS. Unter der wissenschaftlichen Federführung des bekannten Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München untersuchten die Experten eine Kohorte von insgesamt 1.028 Personen. Die Stichprobe setzte sich aus 359 Kindern, 385 Jugendlichen sowie 284 Erwachsenen zusammen.

Um verlässliche Daten zu erhalten, verglichen die Wissenschaftler Speichelproben aus der Zeit vor März 2020 mit Proben, die im Zeitraum zwischen September 2021 und Mai 2022 entnommen wurden. Dabei analysierte das Team spezifische chemische Veränderungen an den DNA-Strängen. Diese epigenetischen Markierungen geben Aufschluss darüber, wie rasch ein Organismus biologisch altert – denn das biologische Gewebealter stimmt keineswegs immer mit dem tatsächlichen kalendarischen Lebensalter überein.

Die wichtigsten Studienergebnisse auf einen Blick:

Eindeutige Messwerte: Drei von vier eingesetzten Messverfahren lieferten klare Hinweise auf eine beschleunigte biologische Zellalterung während der Krisenzeit

Drei von vier eingesetzten Messverfahren lieferten klare Hinweise auf eine beschleunigte biologische Zellalterung während der Krisenzeit Stärkste Effekte bei Jugendlichen: Bei Jugendlichen schlugen drei von vier Verfahren positiv an, bei Erwachsenen zwei und bei Kindern ein Verfahren

Bei Jugendlichen schlugen drei von vier Verfahren positiv an, bei Erwachsenen zwei und bei Kindern ein Verfahren Psychischer Druck als Beschleuniger: Wer im dritten Lockdown besonders intensiv unter den Belastungen litt, zeigte ein messbar schnelleres biologisches Altern

Wer im dritten Lockdown besonders intensiv unter den Belastungen litt, zeigte ein messbar schnelleres biologisches Altern Gesundheitliche Risikofaktoren: Ein höherer Body-Mass-Index (BMI), starker Tabakkonsum und genetische Vorbelastungen für Übergewicht verstärkten den Effekt

Ein höherer Body-Mass-Index (BMI), starker Tabakkonsum und genetische Vorbelastungen für Übergewicht verstärkten den Effekt Soziale Benachteiligung: Ein geringerer sozioökonomischer Status des Elternhauses führte bei Heranwachsenden zu noch deutlicheren Alterungsschüben

Grenzen der wissenschaftlichen Untersuchung

Trotz der bemerkenswerten Messdaten mahnen die beteiligten Forscher zur sachlichen Einordnung. Die Untersuchung liefert zwar deutliche Korrelationen, kann jedoch nicht zweifelsfrei beweisen, dass die Pandemie samt Lockdowns die alleinige Ursache für die beschleunigten Zellprozesse war. Dies liegt unter anderem daran, dass den Forschern eine vollkommen unbelastete Kontrollgruppe aus demselben Zeitraum fehlte.

Zudem ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch völlig offen, ob die festgestellten chemischen Veränderungen der DNA dauerhafte gesundheitliche Spätfolgen nach sich ziehen oder durch Erholung und gesunde Lebensweise wieder umgekehrt werden können. Nicht zuletzt konnten die Wissenschaftler auch nicht restlos ausschließen, dass vorangegangene Infektionen mit dem Coronavirus selbst einen Teil der Alterungseffekte mitverursacht haben.