Greta Thunberg macht sich über Klima-Aktivisten lustig

Die einstige Klima-Ikone lacht "Fridays for Future" aus.

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Mit einem kurzen Ausschnitt aus einer neuen Dokumentation sorgt Greta Thunberg einmal mehr für Diskussionen. Die Klimaaktivistin reagiert darin offenbar amüsiert auf die Nachricht, dass in Berlin weiterhin Jugendliche für den Klimaschutz auf die Straße gehen. Ihre Reaktion: ungläubiges Nachfragen und lautes Gelächter.

Der Filmemacher Hubertus Koch hat die 23-Jährige für seinen Dokumentarfilm "Auf Panzern in die Klimakrise – wie Aktivismus kriminalisiert wird" getroffen. Eigentlich wollte er sich dabei mit Thunbergs Engagement für Palästina beschäftigen. Im Gespräch entwickelte sich das Thema jedoch in eine andere Richtung.

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Als Koch erwähnt, dass am Tag ihres Treffens in Berlin eine Demonstration von "Fridays for Future" stattfindet, scheint Thunberg überrascht. "Wirklich? Die machen das immer noch?", fragt sie und beginnt laut zu lachen. Auch die beiden anwesenden Aktivistinnen stimmen ein. Schließlich fordert Thunberg mit einem "Schnitt" das Ende der Aufnahme.

Vom Schulstreik zur weltweiten Klimabewegung

Die Szene wirkt vor allem deshalb bemerkenswert, weil Thunberg selbst einst den Grundstein für die Bewegung gelegt hatte. Im August 2018 begann die damals 15-Jährige mit ihrem Schulstreik vor dem schwedischen Parlament. Daraus entwickelte sich "Fridays for Future", eine internationale Protestbewegung, die Millionen junge Menschen mobilisierte.

Spätestens mit ihrer emotionalen Rede beim UN-Klimagipfel 2019 wurde Thunberg weltweit bekannt. Ihr Ausruf "How dare you?" ging um die Welt und machte sie zu einer der prominentesten Stimmen der Klimabewegung.

In den vergangenen Jahren hat sich ihr Aktivismus allerdings zunehmend auch anderen politischen Themen zugewandt. Besonders ihr Engagement für die Palästinenser und ihre Kritik an Israels Vorgehen sorgen immer wieder für Kontroversen. In der Dokumentation erklärt Thunberg zudem, sie habe sich nicht radikalisiert. Vielmehr habe sie sich schon immer gegen jene Dinge gestellt, gegen die sie heute protestiere.

Der Ausschnitt mit ihrem Gelächter über die weiterhin stattfindenden Klimaproteste sorgt nun für neue Diskussionen über ihr Verhältnis zu jener Bewegung, mit der ihre internationale Bekanntheit begann.