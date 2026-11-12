Die gemütlichsten Schlechtwetter-Cafés in Wien

Draußen ist es grau, der Regen prasselt und die Stimmung sinkt? Zum Glück hat Wien jede Menge gemütlicher Cafés zu bieten, in denen selbst trübe Regentage ihren Charme entfalten und sich wie eine kleine Auszeit vom Alltag anfühlen.

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Wenn es draußen regnet, stürmt oder einfach ungemütlich kalt ist, gibt es kaum etwas Schöneres, als es sich in einem gemütlichen Café bequem zu machen. Ob bei einer heißen Tasse Kaffee, einem Stück Kuchen oder einem ausgedehnten Brunch, Wien hat viele charmante Orte zu bieten, an denen du dem Schlechtwetter entfliehen kannst. Wir zeigen dir die schönsten Schlechtwetter-Cafés, in denen du graue Regentage ganz entspannt genießen und für ein paar Stunden die Welt draußen vergessen kannst.

Café Hawelka

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Wenn es draußen nass und ungemütlich wird, ist das Café Hawelka genau der richtige Ort. Mitten im ersten Bezirk liegt dieses Wiener Kaffeehaus-Urgestein, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Gedämpftes Licht, kunstgeschmückte Wände und eine ganz besondere Atmosphäre machen es zu einem Rückzugsort fernab des grauen Alltags. Ein absolutes Muss sind die legendären, ofenwarmen Buchteln mit Powidl, die nach einem alten Familienrezept serviert werden. Dazu eine heiße Melange – und der Regentag ist plötzlich gar nicht mehr so schlimm.



Wo: Dorotheergasse 6-8, 1010 Wien

Café Diglas

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Ein bisschen Glanz, um dem grauen Wetter den Kampf anzusagen? Das Café Diglas verbindet klassische Wiener Kaffeehauskultur mit einer wunderbar ungezwungenen Atmosphäre. Warmes Licht aus den Wandleuchten, funkelnde Kristallluster an der Decke und tiefe, samtige Sitzbänke machen es leicht, den Alltag für eine Weile hinter sich zu lassen und es sich richtig gemütlich zu machen. Mit einem guten Buch, einem Verlängerten und einer hausgemachten Mehlspeise lässt es sich hier wunderbar aushalten.



Wo: Schottengasse 2, 1010 Wien

Café Jelinek

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Wer echtes Wiener Kaffeehausflair sucht, ist im Café Jelinek im 6. Bezirk genau richtig. Hier knarzt der alte Holzboden, der Kachelofen sorgt für wohlige Wärme und an den Tischen wird gelesen, geplaudert oder einfach die Zeit vergessen. Ein ausgiebiges Frühstück oder ein Stück hausgemachter Kuchen, während draußen der Wind um die Häuser zieht: Viel mehr braucht es nicht, um einen grauen Regentag richtig gemütlich zu machen.



Wo: Otto-Bauer-Gasse 5, 1060 Wien

Die Cafetière

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Ein echtes Juwel für verregnete Tage ist Die Cafetière in der Wipplingerstraße (betrieben von Peggy Strobel, einer ehemaligen Gastronomen-Größe aus dem Mraz & Sohn). Hier treffen ausgezeichneter Kaffee mit Bohnen aus einer Zürcher Rösterei und stilvolles Mid-Century-Design aufeinander. Das Interieur erinnert an die 1950er- und 60er-Jahre und versprüht den Charme eines besonders geschmackvoll eingerichteten Wohnzimmers. Ein weiteres Highlight verbirgt sich im hinteren Bereich: ein kleiner Concept-Showroom mit ausgewählten Designmöbeln, der dem Café eine ganz besondere Atmosphäre verleiht.



Wo: Wipplingerstraße 25, 1010 Wien

Cafe 7Stern

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Mitten im siebten Bezirk, in der Siebensterngasse, liegt das Café 7Stern, ein wunderbar entspannter Rückzugsort für graue Tage. Mit seinem Mix aus Vintage-Möbeln, bunten Sesseln und großen Schaufenstern fühlt es sich an wie ein großes, offenes Wohnzimmer. Hier wird nicht nur gemütlich Kaffee getrunken, sondern auch geplaudert, diskutiert und das Leben genossen. Am besten einen Platz am Fenster suchen und bei einer Tasse Kaffee das Treiben draußen beobachten, während der Regen gegen die Scheiben prasselt. Eine ungezwungene Atmosphäre, in der man gerne länger bleibt.



Wo: Siebensterngasse 31, 1070 Wien