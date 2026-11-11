Von Suppe bis Kekse: Diese Eissalons erfinden sich im Winter neu

Was machen Wiens Eissalons, wenn die Temperaturen sinken? Die Antwort im Jahr 2026 lautet: Sie verwandeln sich in die spannendsten Pop-up-Hotspots der Stadt.

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Winterpause? Leerstehende Geschäftslokale? Von wegen: In Wien weht im Winter 2026 ein neuer kulinarischer Wind durch die Eissalons. Statt die Rollläden für Monate herunterzulassen, nutzen Gastronom:innen die kalte Jahreszeit für aufregende Pop-up-Konzepte. Von wärmender Kraftbrühe bis hin zu veganen Weihnachtskeksen, wir zeigen euch, wie sich die Wiener Eis-Hotspots in dieser Saison neu erfinden.

Eis-Greissler: Der Krumble-Hype aus London

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Der Eis-Greissler bringt stattdessen einen viralen Food-Trend aus London und New York in drei seiner Wiener Filialen (unter anderem in die Rotenturmstraße und Neubaugasse). Unter dem Namen "Krumble by Eis-Greissler" gibt es hier Soulfood im Becher. Die Basis bilden warme Früchte wie Apfel, Marille oder Zwetschkenröster, die mit knusprigen Streuseln und Vanillesauce aus eigener Hof-Milch bedeckt werden. Wer es dekadent mag, wählt noch Toppings wie flambiertes Baiser, Haselnusskrokant oder Crème-brûlée-Creme.

Eisbazar (1020 Wien): Heiße Brühe statt Safraneis

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Im Sommer stellen sich die Menschen im Eisbazar in der Praterstraße für cremiges Safraneis an. Doch seit November dampft es hier gewaltig: Das Pop-up "Broff" von den Unternehmerinnen Chloé Bester und Indira Abeldi hat Einzug gehalten. Die beiden, die sich ursprünglich bei der gemeinsamen Arbeit im Klimabereich kennengelernt haben, servieren nun heiße Brühe statt eisiger Kugeln. Der perfekte, wärmende Begleiter für kühle Winterspaziergänge im Zweiten Bezirk.

Zuckero (1080 Wien): Vom Eissalon zum Keks-Paradies

In den Zuckero-Filialen sucht man Eis in den Vitrinen derzeit vergebens, stattdessen duftet es herrlich nach Weihnachten. Die Manufaktur hat ihr Angebot auf die Saison abgestimmt und bietet eine Auswahl aus 18 hausgemachten Weihnachtskekssorten an. Egal ob Florentiner mit Mandeln, Vanillekipferl oder Zimtsterne mit steirischen Äpfeln, hier wird jeder fündig. Getreu dem Zuckero-Konzept gibt es auch bei den Keksen und den Winter-Torten eine große Auswahl an veganen, glutenfreien und alternativ (etwa mit Birkenzucker) gesüßten Leckereien.

Gelato Alto (Hoher Markt): Tiramisu-Himmel in der City

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Das Gelato Alto am Hohen Markt denkt ebenfalls nicht ans Zusperren und bespielt seinen Standort mit einem saisonalen Winter-Pop-up. Neben einer Auswahl an frisch zubereitetem Gelato steht hier vor allem ein Highlight im Fokus: „Tirami". Dahinter verbirgt sich hausgemachtes Tiramisu in verschiedensten Geschmacksrichtungen, das täglich frisch, aber nur in limitierter Stückzahl produziert wird. Ein süßer Vorgeschmack auf die große Wiedereröffnung des Eissalons im Frühling 2027.

Veganista (Tuchlauben): Plant-based Bäckerei

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Die Pionierinnen des veganen Eises, Veganista, stellen ihren zentralen Standort in den Tuchlauben (1010 Wien) für den November und Dezember zur Verfügung. Dort zieht für die Wintermonate die vegane Moriz Bäckerei aus Rudolfsheim-Fünfhaus ein. Dieses Pop-up-Konzept ist ein Highlight für alle, die pflanzliche Köstlichkeiten lieben: Es vereint klassische Zuckerbäckerei, pikante Speisen und feinste Backwaren. Wer auf der Suche nach hervorragenden Weihnachtskeksen oder einem herzhaften Snack ist, wird hier definitiv fündig.

Eisbazar (1160 Wien): Manti und Naturwein

Auch am Brunnenmarkt tut sich Eisiges, beziehungsweise Heißes: Der dortige Eisbazar verwandelt sich im Winter 2026 jeden Samstag in einen Treffpunkt für Foodies. Das Team von Döner Veltliner bespielt den Standort mit einem kulinarischen Pop-up-Konzept. Auf der Speisekarte stehen frisch zubereitete türkische Manti (Teigtaschen) mit wöchentlich wechselnden, saisonalen Füllungen – wie beispielsweise kürzlich mit köstlicher Walnuss. Abgerundet wird das Ganze mit edlem Naturwein sowie Snacks und Getränken.