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In der Hausbar

Gastro-Hit ist zurück: "Sekki“ eröffnet neues Pop-up in Wien

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Vier Personen sitzen und stehen an einer Bar mit Flaschen und Gläsern im Hintergrund.
© Hannah Shong
Nach dem Aufstieg im Sommer geht die Erfolgsgeschichte in die nächste Runde: Das Duo hinter "Sekki" schlägt ab sofort seine Zelte in der Wiener Hausbar am Karlsplatz auf. Wer moderne Cuisine mit Asian Touch und außergewöhnliche Cocktail-Kreationen liebt, sollte sich diese Adresse unbedingt merken.
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Was als spannendes Experiment der beiden befreundeten Köche Lucas "Lucky" Shong und Jake Bergholtz im Hotel The Leo Grand begann, entwickelte sich in Rekordzeit zum Publikumsmagneten. "Ab dem zweiten Wochenende waren wir eigentlich jedes Wochenende bummvoll ausreserviert, mit Warteliste", erinnert sich Jake Bergholtz an den Ansturm. Nun hat das Warten ein Ende, denn Sekki ist zurück und das mit einem aufregenden neuen Pop-up-Konzept.

Asian Touch trifft auf erstklassige Mixology

Ab dem heutigen 22. Oktober 2026 verwandelt das Duo die renommierte Hausbar (direkt neben der Albertina Modern) in den neuen Place-to-be für Feinschmecker. Unter dem Motto "Modern Cuisine with Asian Touch" fusionieren die kreativen Ideen von Lucky und Jake mit der Getränke-Expertise des bestehenden Hausbar-Teams.

Gäste dürfen sich auf eine neue Speisekarte freuen: Während im Sommer die asiatischen Einflüsse stärker im Vordergrund standen, rückt nun das Gemüse in den Mittelpunkt. Entweder man entscheidet sich für die À-la-carte-Kreationen oder man gibt sich dem Erlebnis hin und wählt das 5-Gänge „Chef Choice Menü“. Zu den asiatisch inspirierten Gerichten werden zudem perfekt abgestimmte Cocktails als Menübegleitung kredenzt. Eine Geschmacksexplosion, die Wiens Gastronomie-Szene in den nächsten Wochen prägen dürfte.

Schnell sein lohnt sich

Wer das neue Kapitel von "Sekki" erleben möchte, sollte rechtzeitig reservieren: Das Pop-up in der Hausbar ist bis zum 31. Dezember 2026 befristet. Nach dem Erfolg im Sommer dürften die Plätze auch diesmal heiß begehrt sein.

Langfristig halten Lucky und Jake jedoch an ihrem Traum vom eigenen Restaurant fest. Die Suche nach einer passenden Location läuft weiter. Bis dahin nutzen die beiden die Zusammenarbeit mit der Hausbar, um ihr Konzept weiterzuentwickeln und neue kulinarische Ideen auf den Teller zu bringen.

Sekki x Hausbar Pop-up
Wann: 22. Oktober bis 31. Dezember 2026 (Donnerstag bis Sonntag)
Zeiten: 1. Seating: 18:00 – 20:00 Uhr | 2. Seating: ab 20:15 Uhr
Wo: Hausbar, Karlsplatz 5, 1010 Wien

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