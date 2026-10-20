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Pizza-Traum

Das "Ampiezza" bringt New York Pizza Slices nach Wien

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Zwei Pizzastücke mit Basilikum und Burrata auf einem Pappteller, auf einer Straße gehalten.
© Getty Images
Am Wiener Alsergrund zieht ein Stück New York ein: Mit dem neuen Fast-Casual-Lokal "Ampiezza" in der Porzellangasse rückt die klassische neapolitanische Pizza in den Hintergrund. Stattdessen dreht sich hier alles um die legendäre New York Slice.
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Wer in Wien eine gute Pizza sucht, landet oft bei der neapolitanischen Variante mit ihrem luftigen Rand und dem weichen Kern. Doch zwei langjährige Freunde wollen das nun ändern. Jonathan Meinharter und Markus Meirhofer, die sich bereits seit ihrem siebten Lebensjahr kennen, eröffnen mit dem Ampiezza ihr erstes gemeinsames Lokal und bringen ein Stück amerikanische Esskultur gepaart mit höchstem italienischen Handwerk in die Hauptstadt.

Bye-bye Neapel, Hello Big Apple

Die Geschichte hinter dem Ampiezza ist so aufregend wie die Pizza selbst. Während Jonathan bereits viel Erfahrung in der Gastronomie sammeln konnte, war Markus eigentlich in der Tech-Branche etabliert. Doch seine Liebe zur New York Pizza brodelte schon lange in ihm: Vor rund 20 Jahren verbrachte er viel Zeit in den USA und lernte die berühmten One-Dollar-Slices kennen und lieben.

Um für das eigene Lokal wirklich den ultimativen Slice zu kreieren, überließ Markus nichts dem Zufall. Er begab sich auf eine "Recherche-Reise" nach New York City. Dort aß er sich täglich durch verschiedene Pizzerien und bewertete die Stücke mit eigens entwickelten Bewertungsbögen. Weil ihm das aber noch nicht reichte, hängte er kurzerhand noch eine vierwöchige Pizzabäcker-Ausbildung am renommierten Italian Culinary Institute in Italien an.

Was macht die "Ampiezza"-Pizza so besonders?

Im Ampiezza kommen riesige Pizzen mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern aus dem Ofen. Verkauft werden diese dann stilecht als große, handliche Stücke (Slices). Der Boden? Herrlich knusprig. Die Zutaten? Absolut hochwertig.

Das Ampiezza soll dabei jedoch keine klassische, schnelle "Imbissbude" werden. Neben den großformatigen Pizza-Slices stehen auch ausgewählte, perfekt auf die Slices abgestimmte Weine sowie leckere Dips und Desserts auf der Speisekarte. Kostenpunkt für einen Slice: Unter 5 Euro.

Wann und wo geht es los?

Nach einer langen, rund zweijährigen Suche nach der perfekten Location haben die beiden Freunde im Servitenviertel im 9. Bezirk endlich ein Zuhause gefunden. Die Vorfreude steigt, denn das Warten hat in Kürze ein Ende: Die große Eröffnung in der Porzellangasse ist für Ende Oktober bis spätestens Mitte November 2026 geplant.

Wer also das Gefühl haben möchte, mitten in Manhattan durch die Straßen zu spazieren mit einem warmen, knusprigen Stück Pizza in der Hand, sollte das Ampiezza definitiv auf seine Foodie-Bucketlist setzen.

Ampiezza
Wo: Porzellangasse 3, 1090 Wien
Wann: Ende Oktober / Mitte November 202

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