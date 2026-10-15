Soulfood für kalte Tage: Hier gibt es die besten Phởs in Wien

Wenn es draußen ungemütlich wird, gibt es kaum etwas Besseres als eine dampfende Schüssel Phở. Wo in Wien die vietnamesische Nudelsuppe besonders gut schmeckt, verraten wir hier.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die vietnamesische Nudelsuppe wärmt von innen, verströmt einen herrlich aromatischen Duft und ist das perfekte Soulfood für graue Herbsttage. Mit ihrer würzigen Brühe, zarten Reisnudeln und frischen Kräutern ist Pho ein echtes Geschmackserlebnis. Doch wo gibt es die beste Pho in Wien? Wir haben die absoluten Top-Adressen für euch gesammelt.

Pho Saigon (1010 Wien)

Lust auf vietnamesische Köstlichkeiten bei einem schicken Dinner-Date oder Business-Lunch? Dann ist das Pho Saigon die richtige Adresse. Nur wenige Gehminuten von der Staatsoper entfernt, vereint dieses stilvolle Lokal die südvietnamesische Küche mit toller Gastfreundschaft. Die Phở hier zeichnet sich durch die typische Balance aus kräftigen Aromen und Frische aus. Dazu noch ein hausgemachter Cocktail mit Zitronengras, besser kann ein Abend kaum sein.



Wo: Hegelgasse 17, 1010 Wien

Nguyen’s Pho House (1080 Wien)

Wer an gutes vietnamesisches Essen in Wien denkt, kommt an Nguyen’s Pho House in der Lerchenfelder Straße kaum vorbei. Schon beim Vorbeigehen lockt der unverwechselbare Duft nach Sternanis und Zimt. In der offenen Küche könnt ihr zusehen, wie dampfende Brühen in die großen Porzellanschalen gegossen werden. Egal ob traditionell mit Rind oder als vegane Variante mit Tofu, hier wird jeder glücklich.



Wo: Lerchenfelder Straße 46, 1080 Wien

Pho © Getty Images

Vietthao (1010 Wien)

Nahe der Secession versteckt sich ein echtes Juwel. Das Vietthao ist unscheinbar und angenehm unkompliziert, hat aber eine treue Stammkundschaft. Das Lokal besticht nicht durch extravagantes Design, sondern durch authentischen Geschmack, der einen sofort in die Straßen Hanois katapultiert. Da das Restaurant sehr beliebt ist, kann es oft voll werden, aber das Warten auf die Suppe lohnt sich definitiv.



Wo: Friedrichstraße 2, 1010 Wien

Vevi (1070 & 1200 Wien)

Für alle, die sich pflanzlich ernähren (und für jene, die es einfach gut finden), ist das Vevi ein absolutes Muss. Hier wird die gesamte vietnamesische Speisekarte komplett vegan interpretiert. Ihre vegane Phở beweist eindrucksvoll, dass eine intensive, umami-reiche Brühe kein Fleisch benötigt. Ein wunderbarer Ort für ein entspanntes Essen in tollem Ambiente.



Wo: Stollgasse 5, 1070 Wien / Bäuerlegasse 3, 1200 Wien

Pho Linh (1010 Wien)

Wer im Trubel des ersten Bezirks Authentizität statt Insta-Show sucht, muss das Pho Linh besuchen. Gut versteckt in einem ruhigen Innenhof am Fleischmarkt, entpuppt sich das kleine Lokal als echtes Juwel für Genießer. Die Karte ist fokussiert und die hausgemachte Phở besticht durch perfekt ausbalancierte Gewürze und Frische. Vergesst aber nicht, Bargeld einzupacken, denn hier gibt es keine Kartenzahlung.



Wo: Fleischmarkt 16, 1010 Wien

Bui Vien Street (1030 Wien)

Benannt nach der weltberühmten Streetfood-Meile in Ho-Chi-Minh-Stadt, bringt das Bui Vien Street nahe dem Hundertwasserhaus ordentlich Schwung in den 3. Bezirk. Das Restaurant punktet mit einem modernen Ambiente und einer herrlichen Phở, die nach Fernweh schmeckt. Neben der klassischen Suppe gibt es hier auch Hotpots, die man gesellig in der Tischmitte teilt.



Wo: Hörnesgasse 17, 1030 Wien

Bep Viet (1040 Wien)

Lasst euch vom schlichten, etwas kantinenhaften Charme dieses Lokals bloß nicht täuschen. Im Bep Viet auf der Favoritenstraße kocht Familie Nguyen großartig und mit dem Ziel, den Wienern die echte kulinarische Vielfalt Vietnams näherzubringen. Die Phở ist tief im Geschmack und herrlich wärmend. Wer abseits der geliebten Nudelsuppe etwas Neues wagen will, findet auf der umfangreichen Speisekarte sogar traditionelle Spezialitäten wie im Tontopf geschmorte Froschschenkel.



Wo: Favoritenstraße 2, 1040 Wien