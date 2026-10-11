Jamie Olivers Kürbis-Nudelsuppe ist das perfekte Gericht für den Herbst

Draußen sinken die Temperaturen, genau der richtige Zeitpunkt für echtes Soulfood, das uns von innen wärmt. Du glaubst, du kennst schon jede Variante der Kürbissuppe? Dann wird es Zeit für ein kulinarisches Upgrade. TV-Koch Jamie Oliver liefert die perfekte Inspiration für kühle Tage.

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Wenn die Tage kürzer werden, brauchen wir Gerichte, die unsere Laune heben. Jamie Olivers thailändisch inspirierte Kürbis-Nudelsuppe kommt da wie gerufen: cremiger Kürbis, aromatische Gewürze und asiatische Aromen machen sie zur perfekten Wohlfühl-Bowl für graue Herbsttage.

Thai Red Squash Noodle Soup

Suppe © Getty Images

Zutaten für 6 Portionen 1 Stk. Butternut-Kürbis

2 rote Paprikaschoten

200 g Reisnudeln

400 g fester Tofu

2 Stangen Frühlingszwiebeln

1 Stk. Limette

2 EL rote Thai-Currypaste

400 ml Kokosmilch

- - Olivenöl, Meersalz, schwarzer Pfeffer Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 1 Std. 5 Min. Personen: 4

Zubereitung

Den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Kürbis würfeln und mit etwas Olivenöl, Meersalz und schwarzem Pfeffer vermengen. Auf einem Backblech verteilen und etwa 45 Minuten rösten, bis er weich und goldbraun ist. In der Zwischenzeit die Paprikaschoten entkernen und in mundgerechte Stücke schneiden. Nach etwa 25 Minuten zum Kürbis geben und gemeinsam weitere 20 Minuten rösten. Währenddessen die Reisnudeln nach Packungsanleitung zubereiten und anschließend abgießen. Den Tofu in Würfel schneiden. Etwas Öl in einer großen Pfanne erhitzen und den Tofu rundherum knusprig braten. Herausnehmen und beiseitestellen. Die weißen Teile der Frühlingszwiebeln in die noch heiße Pfanne geben und kurz anbraten. Die rote Thai-Currypaste hinzufügen und unter Rühren kurz mitbraten. Mit der Kokosmilch ablöschen und zwei Dosen voll Wasser hinzufügen. Alles aufkochen lassen. Etwa drei Viertel des gerösteten Kürbisses und der Paprika in die Pfanne geben und einige Minuten köcheln lassen. Anschließend mit einem Stabmixer cremig pürieren. Für eine stückigere Suppe die Mischung nur kurz oder teilweise pürieren. Die Suppe mit Salz, schwarzem Pfeffer und frisch gepresstem Limettensaft abschmecken. Die Reisnudeln auf Schüsseln oder tiefe Teller verteilen. Den übrigen gerösteten Kürbis und die Paprika sowie den knusprigen Tofu daraufgeben. Die heiße Kürbissuppe darübergeben und sofort servieren. Mit den grünen Ringen der Frühlingszwiebeln garnieren.

Jamie Oliver hat hier ein echtes Wohlfühlgericht geschaffen, das süßliche, würzige, cremige und knusprige Komponenten auf wunderbar harmonische Weise vereint.