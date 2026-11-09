In weniger als 30 Minuten: Diese Kekse gelingen in Rekordzeit

Die Vorweihnachtszeit ist oft stressig genug, da bleibt für aufwendige Backrezepte nur wenig Zeit. Auf selbst gemachte Weihnachtskekse muss man deshalb aber nicht verzichten. Wir zeigen dir einfache Rezepte, die in weniger als 30 Minuten gelingen und trotzdem für vollen Genuss sorgen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wenn es draußen kalt wird und der Duft frisch gebackener Kekse durch die Wohnung zieht, beginnt die schönste Zeit des Jahres. Doch für köstliche Weihnachtsbäckerei muss man nicht stundenlang in der Küche stehen. Diese Rezepte beweisen, dass himmlische Kekse auch in weniger als 30 Minuten gelingen!

Nussrollen

Nussrollen © Kernmayer

Zutaten für 100 Stück 750 g geriebene Walnüsse

400 g Staubzucker

100 ml Stärkesirup

125 ml Rum (38 Vol.-%)

350 g Staubzucker

55 ml frisch gepresster Zitronensaft

100 Stk. geviertelte Walnüsse Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 25 Min. Personen: 4

Zubereitung

Für die Nussmasse Walnüsse mit Staubzucker vermengen und mit Stärkesirup und Rum verkneten. Die Masse auf einer mit Staubzucker bestreuten Arbeitsfläche circa 1,2 cm dick ausrollen und 3,5 cm große, runde Kekse ausstechen. Für die Glasur Staubzucker mit Zitronensaft gut verrühren. In einen Dressiersack füllen und auf die Kekse rund aufdressieren, sodass ein schöner großer Punkt entsteht. Nussrolle mit einer geviertelten Walnuss belegen und trocknen lassen.

TIPP: Für einen besonders feinen Geschmack und eine saftige Konsistenz ist es ratsam, die Walnüsse selbst zu reiben. Achten Sie beim Einkauf von Nüssen auf die Qualität (Optik, Frische)!

Wespennester

Wespennester © StockFood

Zutaten für 30 Stück 2 Eiweiß

125 g Zucker

125 g Schokolade, gerieben

125 g Mandeln, Stifte oder gehackte Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 15 Min. Personen: 4

Zubereitung

Die Eiweiße sehr steif schlagen, dabei den Zucker einrieseln lassen. Die Mandeln auf einem Blech ausbreiten und bei 250 °C goldbraun rösten. Die Schokolade fein reiben und mit den warmen Mandeln vermischen. Dann die Mandel-Schokoladenmischung unterheben. Mit zwei Teelöffeln kleine Häufchen auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und bei 150 °C ca. 15 min backen.

Schneeflöckchen

Schneeflocken © Seasons Agency / Jalag / Hoersch

Zutaten für 38 Stück 60 g Butter, fettreduziert

25 g Fruchtzucker

30 g Mehl

60 g Speisestärke

3 Topfen Rumaroma

Etwas Kakao Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 25 Min. Personen: 4

Zubereitung

Die Butter schaumig rühren, Fruchtzucker, Mehl und Speisestärke vermischen und mit Rum-Aroma zur Butter geben. Nun ordentlich mit den Händen kneten, in Folie wickeln und 45 Minuten kühl stellen. Für den dunklen Teig Kakao untermischen. Anschließend kleine Kugeln aufs Blech geben und mit einer Gabel plattdrücken. Bei 175 °C circa 12 – 15 Minuten backen.

Cookies mit Schokotropfen

Cookies © StockFood

Zutaten für 40 Stück 250 g weiche Butter

100 g brauner Zucker

130 g weißer Zucker

1 Pckg. Vanillezucker

2 Eier

330 g Weizenmehl

1 TL Natron

1 Prise Salz

300 g Schokotropfen Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 25 Min. Personen: 4

Zubereitung