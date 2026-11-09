Weihnachtsbäckerei
In weniger als 30 Minuten: Diese Kekse gelingen in Rekordzeit
Wenn es draußen kalt wird und der Duft frisch gebackener Kekse durch die Wohnung zieht, beginnt die schönste Zeit des Jahres. Doch für köstliche Weihnachtsbäckerei muss man nicht stundenlang in der Küche stehen. Diese Rezepte beweisen, dass himmlische Kekse auch in weniger als 30 Minuten gelingen!
Nussrollen
Zutaten für 100 Stück
- 750 g geriebene Walnüsse
- 400 g Staubzucker
- 100 ml Stärkesirup
- 125 ml Rum (38 Vol.-%)
- 350 g Staubzucker
- 55 ml frisch gepresster Zitronensaft
- 100 Stk. geviertelte Walnüsse
Zubereitung
- Für die Nussmasse Walnüsse mit Staubzucker vermengen und mit Stärkesirup und Rum verkneten.
- Die Masse auf einer mit Staubzucker bestreuten Arbeitsfläche circa 1,2 cm dick ausrollen und 3,5 cm große, runde Kekse ausstechen.
- Für die Glasur Staubzucker mit Zitronensaft gut verrühren. In einen Dressiersack füllen und auf die Kekse rund aufdressieren, sodass ein schöner großer Punkt entsteht. Nussrolle mit einer geviertelten Walnuss belegen und trocknen lassen.
TIPP: Für einen besonders feinen Geschmack und eine saftige Konsistenz ist es ratsam, die Walnüsse selbst zu reiben. Achten Sie beim Einkauf von Nüssen auf die Qualität (Optik, Frische)!
Wespennester
Zutaten für 30 Stück
- 2 Eiweiß
- 125 g Zucker
- 125 g Schokolade, gerieben
- 125 g Mandeln, Stifte oder gehackte
Zubereitung
- Die Eiweiße sehr steif schlagen, dabei den Zucker einrieseln lassen. Die Mandeln auf einem Blech ausbreiten und bei 250 °C goldbraun rösten.
- Die Schokolade fein reiben und mit den warmen Mandeln vermischen. Dann die Mandel-Schokoladenmischung unterheben.
- Mit zwei Teelöffeln kleine Häufchen auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und bei 150 °C ca. 15 min backen.
Schneeflöckchen
Zutaten für 38 Stück
- 60 g Butter, fettreduziert
- 25 g Fruchtzucker
- 30 g Mehl
- 60 g Speisestärke
- 3 Topfen Rumaroma
- Etwas Kakao
Zubereitung
- Die Butter schaumig rühren, Fruchtzucker, Mehl und Speisestärke vermischen und mit Rum-Aroma zur Butter geben. Nun ordentlich mit den Händen kneten, in Folie wickeln und 45 Minuten kühl stellen. Für den dunklen Teig Kakao untermischen.
- Anschließend kleine Kugeln aufs Blech geben und mit einer Gabel plattdrücken. Bei 175 °C circa 12 – 15 Minuten backen.
Cookies mit Schokotropfen
Zutaten für 40 Stück
- 250 g weiche Butter
- 100 g brauner Zucker
- 130 g weißer Zucker
- 1 Pckg. Vanillezucker
- 2 Eier
- 330 g Weizenmehl
- 1 TL Natron
- 1 Prise Salz
- 300 g Schokotropfen
Zubereitung
- Für die Cookies den Ofen auf 190 Grad Umluft vorheizen. Die Butter mit dem braunen, weißen Zucker und Vanillezucker ca. 2 Minuten mit dem Mixer hellcremig aufschlagen, dann die Eier nach und nach einrühren.
- Mehl mit Natron und Salz vermischen. Mehlmischung zur Butter-Eier-Mischung geben und mit einem Kochlöffel nur kurz vermischen, bis das Mehl verarbeitet ist. Jetzt 250 g der Schokotröpfchen zum Teig geben und mithilfe des Kochlöffels untermischen.
- Zwei Backbleche mit Backpapier belegen. Jeweils einen schwach gehäuften Esslöffel Teig aus der Schüssel nehmen und mit den Händen zu einer kleinen Kugel rollen. Die Kugel auf das Backblech setzen und leicht plattdrücken. So alle weiteren Kugeln rollen und mit etwas Abstand zueinander auf den Blechen verteilen (die Cookies laufen noch auseinander).
- Die restlichen Schokotröpfchen auf den Cookies verteilen und leicht eindrücken. Die Cookies im vorgeheizten Ofen ca. 8–10 Minuten goldbraun backen. Die Kekse dürfen gerne noch etwas weich aussehen, sollten also nicht zu lange gebacken werden. Die Kekse aus dem Ofen nehmen und auf dem Blech abkühlen lassen. In dieser Zeit werden die Kekse auch noch einmal etwas fester.
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