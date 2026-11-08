Mit dieser überraschenden Geheimzutat wird Gulasch viel besser

Es ist das ultimative Wohlfühlessen für kühle Tage: Gulasch. Doch was macht aus dem Klassiker ein echtes Geschmackserlebnis? Spitzenköche schwören auf eine unerwartete Zutat, die den entscheidenden Unterschied macht.

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Jeder Hobbykoch hat sein eigenes Geheimrezept, wenn es um das klassische Schmorgericht geht. Die einen schwören auf stundenlanges Köcheln, die anderen auf die perfekte Zwiebelsorte oder Unmengen an Paprikapulver. Doch wenn du bei deinen Gästen für echte Begeisterung sorgen willst, brauchst du einen kleinen Trick aus der Profiküche. Die Geheimzutat, die du für das perfekte Gulasch brauchst, findest du nämlich nicht im Gewürzregal, sondern bei den Süßigkeiten.

Die Geheimzutat ist Zartbitterschokolade

Dunkle Schokolade ist die Geheimwaffe für herzhafte Schmorgerichte. Wer jetzt Angst hat, dass das Gulasch nach Dessert schmeckt, darf beruhigt sein. Der hohe Kakaoanteil in guter Zartbitterschokolade (mindestens 70 %, besser 80 %) bringt feine Röst- und Bitterstoffe in das Gericht. Diese harmonieren perfekt mit der fruchtigen Säure von Tomatenmark, der natürlichen Süße der vielen Zwiebeln und der pikanten Schärfe des Paprikapulvers. Die Schokolade wirkt wie ein natürlicher Geschmacksverstärker und verleiht der Sauce eine fantastische "Umami"-Note.

Schokolade © Getty Images

Die Kakaobutter in der Schokolade sorgt zudem dafür, dass die Sauce eine herrlich samtige Bindung erhält und auf dem Teller wunderschön glänzt. Das Gulasch verliert das klassisch blasse Rot-Orange und bekommt eine satte, tiefbraun-rote Färbung, die schon optisch das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.

So wendest du den Trick richtig an

Auf einen großen Topf Gulasch (mit ca. 1 Kilo Rindfleisch) reicht schon ein kleines Stückchen Schokolade. Etwa 15 bis 20 Gramm (das sind ein bis zwei Rippchen einer Tafel) genügen völlig.

Gulasch © Getty Images

Der Zeitpunkt ist entscheidend: Gib die Schokolade nicht gleich am Anfang dazu. Lass das Gulasch wie gewohnt für 2,5 bis 3 Stunden sanft vor sich hin schmoren. Wenn das Fleisch butterzart ist, nimm den Topf vom Herd. Gib nun die feingehackte Schokolade hinein und lass sie unter sanftem Rühren in der heißen Sauce schmelzen. Danach sollte das Gulasch nicht mehr sprudelnd kochen.

Extra-Tipps für das perfekte Gulasch

Die 1:1 Regel: Echtes Gulasch braucht kein Mehl zum Andicken. Verwende auf 1 Kilo Fleisch fast die gleiche Menge (ca. 800 Gramm) an Zwiebeln. Sie verkochen beim Schmoren komplett und sorgen für die perfekte Bindung.

Keine Hektik: Gulasch ist Slow Food. Wer die Hitze hochdreht, damit es schneller geht, bekommt zähes Fleisch. Geringe Hitze und viel Zeit sind das A und O.

Der "Tag-danach": Koche Gulasch immer am Vortag! Wenn es über Nacht abkühlt, durchziehen darf und am nächsten Tag aufgewärmt wird, schmeckt es garantiert doppelt so gut.