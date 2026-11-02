Der saftigste Kürbiskuchen aller Zeiten: Dieses Rezept musst du probieren

Herbstzeit ist Kürbiszeit und dieses Rezept macht aus dem beliebten Gemüse einen unglaublich saftigen Kuchen. Mit geraspeltem Hokkaido, Zimt, Muskatnuss, knackigen Walnüssen und einem cremigen Frischkäse-Topping wird er zum perfekten Begleiter für gemütliche Nachmittage.

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Kürbis landet bei den meisten wahrscheinlich zuerst in der Suppe, im Ofen oder als Risotto auf dem Teller. Dabei kann das Herbstgemüse noch viel mehr: In Kuchen sorgt es für eine besonders saftige Konsistenz und bringt eine angenehm milde Süße mit. Wer Karottenkuchen liebt, sollte deshalb unbedingt auch einmal Kürbiskuchen ausprobieren.



Dieses Rezept kombiniert geraspelten Hokkaido mit aromatischen Gewürzen, Walnüssen und Rosinen. Das Ergebnis ist ein herrlich lockerer, saftiger Kuchen, der durch ein cremiges Frischkäse-Topping noch einmal das gewisse Extra bekommt. Und das Beste: Die Zubereitung ist unkompliziert und gelingt auch ohne große Backerfahrung.

Saftiger Kürbiskuchen

. © Getty Images/iStockphoto

Zutaten:

Für den Kuchen:

• 4 Eier (Größe M)

• 200 g Braunzucker

• 1 Päckchen Vanillinzucker

• 1 Prise Salz

• 30 ml Speiseöl

• 400 g glattes Mehl

• 1 ½ gestrichene Teelöffel Backpulver

• 1 ½ Teelöffel Natron

• 1 Teelöffel gemahlener Zimt

• 1 Teelöffel gemahlene Muskatnuss

• 100 g grob gehackte Walnüsse

• 100 g Rosinen (optional)

• 600 g geschälter, entkernter und geraspelter Hokkaido-Kürbis



Für das Frischkäse-Topping:

• 400 g Doppelrahm-Frischkäse

• 1 Esslöffel Zitronensaft

• 50 g gesiebter Staubzucker

Zubereitung:

Zuerst den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze oder 160 °C Heißluft vorheizen. Eine Springform mit 26 Zentimetern Durchmesser am Boden mit Backpapier auslegen. Die Eier gemeinsam mit Braunzucker, Vanillinzucker, Salz und Öl mit dem Handmixer schaumig rühren. In einer separaten Schüssel Mehl, Backpulver, Natron, Zimt und Muskatnuss vermischen und anschließend über die Eiermasse sieben. Jetzt kommen die Zutaten, die den Kuchen so besonders machen: Den geraspelten Kürbis, die grob gehackten Walnüsse und die Rosinen mit einem Kochlöffel unter die Masse rühren, bis alles gleichmäßig verteilt ist. Den Teig in die vorbereitete Springform füllen und glatt streichen. Auf einem Rost in die untere Hälfte des vorgeheizten Backofens schieben und etwa 65 Minuten backen. Mit der Stäbchenprobe kannst du überprüfen, ob der Kuchen fertig ist: Bleibt kein feuchter Teig mehr am Holzstäbchen kleben, ist er durchgebacken. Nach dem Backen den Springformrand vorsichtig lösen und den Kuchen stürzen. Das Backpapier abziehen, den Kuchen wieder richtig herum drehen und vollständig auskühlen lassen. Das ist wichtig, damit das Frischkäse-Topping später nicht schmilzt. Für das Topping den Frischkäse mit dem Zitronensaft glatt rühren. Anschließend den gesiebten Staubzucker unterrühren. Die Creme wellenförmig auf dem ausgekühlten Kuchen verstreichen und den Kürbiskuchen bis zum Servieren kalt stellen.

Unser Tipp für den perfekten Herbstkuchen

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Wenn du den Kuchen besonders aromatisch magst, kannst du die Walnüsse vor dem Unterheben kurz in einer Pfanne ohne Öl anrösten. Dadurch entfalten sie ihr nussiges Aroma noch intensiver. Auch eine zusätzliche Prise Zimt im Frischkäse-Topping passt wunderbar.