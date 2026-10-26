Mit diesem Rezept werden Maroni im Airfryer VIEL besser als im Ofen

Du liebst heiße Maroni wie vom Christkindlmarkt? Mit diesem einfachen Rezept aus dem Airfryer werden die Esskastanien wunderbar weich und aromatisch – ganz ohne Backofen!

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Maroni gehören zum Herbst wie Kürbisse und bunte Blätter. Doch statt sie wie gewohnt im Backofen zuzubereiten, solltest du dieses Rezept im Airfryer ausprobieren. Mit einem einfachen Trick werden die Esskastanien wunderbar weich und aromatisch und du sparst dir obendrein das lange Vorheizen des Ofens!

Maroni im Airfryer

. © Getty Images

Zutaten:

600 g Maroni

80 ml Wasser

Zubereitung

Die Maroni ca. eine Stunde in kaltem Wasser einweichen. Anschließend mit einem kleinen Messer auf einer Seite kreuzweise einschneiden. Die Maroni auf der Grilltasse verteilen und bei 170 °C für 25–30 Minuten rösten. Währenddessen den Korb gelegentlich rütteln. Während des Backvorgangs ca. 80 ml Wasser in den Boden der Philips Airfryer-Heißluftfritteuse füllen. So trocknen die Maroni nicht aus und werden besonders weich.

Wickle die fertigen Maroni kurz in ein sauberes Küchentuch. So lassen sie sich leichter schälen und schmecken am besten, wenn du sie noch warm genießt!