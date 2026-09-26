Brownies, Churros & Cookies: Diese Schoko-Desserts gelingen im Airfryer

Kuchen, Kekse und süßes Gebäck aus der Heißluftfritteuse? Absolut. Das Backen im Airfryer liegt spart nicht nur Zeit, sondern auch Energie. Wir zeigen Ihnen vier unwiderstehliche Schoko-Desserts, die in der Heißluftfritteuse einfach perfekt gelingen.

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Der Airfryer ist ein echtes Multitalent und eignet sich nicht nur für herzhafte Gerichte, sondern auch wunderbar zum Backen. Ob saftige Brownies, knusprige Churros, aromatischer Schoko-Haselnuss-Kuchen oder klassische Chocolate Chip Cookies: Diese vier Schoko-Desserts gelingen im Airfryer ganz unkompliziert und werden außen wunderbar knusprig und innen herrlich saftig.

Brownies aus dem Airfryer

Brownies aus der Heißluftfritteuse © StockFood

Zutaten für 9 Stück 125 g Butter

125 g Zartbitterschokolade; grob gehackt

1 Scheibe Brioche

2 Stk. Eier

175 g Zucker

1 Prise Salz

80 g Mehl

20 g Kakaopulver

40 g Vollmilch-Schokoladentropfen

75 g Marzipan; zerzupft Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 45 Min. Personen: 4

Zubereitung

Butter würfeln und die Zartbitterschokolade grob zerkleinern. Über einem heißen Wasserbad schmelzen und verrühren. Einige Minuten abkühlen lassen. Den Airfryer auf 180 °C vorheizen. Brioche in kleine Stücke reißen und in den Korb des Airfryers geben. Für 3–4 Minuten backen, bis die Stücke knusprig und goldbraun sind. Temperatur des Airfryers auf 160 °C senken. Eier, Zucker und eine Prise Salz mit einem elektrischen Mixer hellschaumig aufschlagen. Mehl und Kakaopulver über die Eiermischung sieben. Die geschmolzene Schokoladenmischung hinzufügen und mit einem Spatel vorsichtig unterheben, bis alles gleichmäßig vermischt ist. Brioche-Stücke, Schokoladentropfen und das Marzipan vorsichtig unterheben. Eine quadratische Backform von 20 cm Seitenlänge (oder eine ähnliche Form, die in den Airfryer passt) mit Backpapier auslegen. Brownie-Teig in die Form gießen und für 25–30 Minuten backen. Die Brownies vollständig abkühlen lassen, dann in 9 Stücke schneiden.

Schoko-Haselnuss-Kuchen mit Zimtguss

Schoko-Haselnuss-Kuchen mit Zimtguss aus der Heißluftfritteuse © StockFood

Zutaten für 1 Kastenform, ca. 18 cm 70 g Zwieback

100 g Vollmilchschokolade

70 g Butter; weich

120 g Zucker

2 Prisen Salz

3 Stk. Eier

75 g Obers

120 g Haselnüsse; gemahlen

1 TL Backpulver

1 paar Semmelbrösel

100 g Staubzucker

1 TL Zimtpulver

2 EL Milch

3 EL Haselnüsse; gehackt Schwierigkeit: 2/3 Zeit: 1 Std. 10 Min. Personen: 4

Zubereitung

Für den Teig Zwieback und Schokolade jeweils in Stücke brechen und getrennt im Blitzhacker fein zerkleinern. Butter in kleine Würfel schneiden und cremig rühren, dabei nach und nach 100 g Zucker und 1 Prise Salz dazugeben. Eier trennen. Eigelb einzeln nacheinander zugeben und jeweils gründlich unterrühren. Dann Sahne und zerkleinerte Schokolade ergänzen. Eiweiß mit dem übrigen Salz steif schlagen. Gegen Ende den restlichen Zucker (20 g) nach und nach einrieseln lassen und weiterrühren, bis der Masse Spitzen zieht und glänzt. Eischnee auf die Eiermasse in die Rührschüssel geben. Zwiebackbrösel, gemahlene Haselnüsse und Backpulver mischen und auf den Eischnee geben. Alles vorsichtig und sorgfältig mit dem Teigschaber unterziehen. Eine Kastenform (ca. 18 cm) mit Butter fetten und mit Semmelbröseln ausstreuen. Teig einfüllen und glattstreichen. Die Heißluftfritteuse auf 160 °C vorheizen. Form in den Frittierkorb stellen und den Kuchen in 30-35 Minuten goldbraun backen (Stäbchenprobe). Herausnehmen, etwas abkühlen, dann aus der Form stürzen und auf einem Kuchenrost auskühlen lassen. Für den Guss den gesiebten Puderzucker mit Zimt mischen, dann die Milch unterrühren. Auf dem Kuchen verteilen, mit gehackten Haselnüssen bestreuen und vor dem Servieren trocknen lassen.

Churros mit Schokoladensauce

Churros aus der Heißluftfritteuse mit Schokoladensauce © StockFood

Zutaten für 4 Personen 75 g Butter

1 Prise Salz

150 g Mehl

3 Stk. Eier

1 etwas Pflanzenöl; Zucker

100 g Zartbitterschokolade

80 ml Obers Schwierigkeit: 2/3 Zeit: 2 Std. 30 Min. Personen: 4

Zubereitung

Butter und Salz in einem Topf zusammen mit 190 ml Wasser aufkochen. Mehl auf einmal dazugeben, zu einem Klumpen verrühren und unter Rühren "anbrennen". Wenn der Topfboden eine weiße Schicht zeigt, ist der Brandteig bereit für die weitere Verarbeitung. In eine Schüssel geben und die Eier nach und nach mit den Quirlen eines elektrischen Handrührers in den Teig einarbeiten. Ein kleines Backblech, eine Auflaufform oder eine flache Plastikbox (passend für den Tiefkühler) mit Backpapier auslegen. Mithilfe eines Spritzbeutels mit Sterntülle Churros auf das Backpapier spritzen und mit einer Schere abschneiden. Die Churros sollten sich nicht berühren. Im Tiefkühler 2 Stunden einfrieren. Danach mit Pflanzenöl besprühen und im Airfryer (ggf. portionsweise) bei 180 °C goldbraun backen. Dabei macht es jetzt nichts mehr aus, wenn sich die Churros im Airfryer berühren. Für die Schokoladensauce die Schokolade klein schneiden und zusammen mit der Sahne in einem Topf erwärmen, schmelzen und glatt verrühren. Churros in Zucker wenden und mit der Schokoladensauce servieren.

Chocolate Chip Cookies

Chocolate Chip Cookies aus dem Airfryer © StockFood

Zutaten 15-17 Stück 100 g Butter; weich

80 g Zucker; braun

30 g Zucker

2 EL Vanillezucker

1/2 TL Salz

1 Stk. Ei

200 g Mehl

2 TL Backpulver

100 g Vollmilch-Schokoladentropfen Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 1 Std. 10 Min. Personen: 4

Zubereitung

Die Butter mit braunem Zucker und weißem Zucker sowie dem Vanillezucker zu einem cremigen Teig verquirlen. Salz und Ei ergänzen und unterrühren. Mehl mit Backpulver dazu sieben und gut untermischen. Schokotropfen unterheben und den Teig abgedeckt ca. 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Den Airfryer auf 160 °C vorheizen. Den Korb des Airfryers mit Backpapier auslegen. Vom Teig ca. 15 Portionen abnehmen, zu Kugeln formen und dann zu flachen Keksen drücken. Im Airfryer in 2 Portionen je 10–12 Minuten backen, danach auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Mit Meersalz bestreuen und nach Belieben mit einem Glas Milch servieren.

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