Kürbisrisotto: Mit diesem Rezept wird das Gericht besonders cremig

Cremig, aromatisch und echtes Comfort Food: Dieses Kürbisrisotto bringt den Geschmack des Herbstes auf den Teller. Mit Hokkaido, Parmesan und einem kleinen Schuss Weißwein gelingt das italienische Klassikergericht ganz einfach zu Hause.

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Wenn die Temperaturen sinken und die ersten Kürbisse in den Supermärkten liegen, ist die Zeit für cremiges Kürbisrisotto gekommen. Das italienische Reisgericht ist unkompliziert zuzubereiten, braucht nur wenige Zutaten und schmeckt nach Herbst pur. Das Geheimnis für die besonders cremige Konsistenz: Geduld und immer wieder ein bisschen Brühe.

Cremiges Kürbisrisotto

. © Getty Images

Zutaten für 2 Personen

180 g Risottoreis, etwa Arborio oder Carnaroli

300 g Hokkaido-Kürbis

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

ca. 600 ml Gemüsebrühe

80 ml trockener Weißwein

30 g frisch geriebener Parmesan

1 EL Butter 1 EL Olivenöl

½ TL Thymian

Salz und Pfeffer

optional etwas Muskat

optional Kürbiskerne zum Garnieren

Zubereitung: