Herbstgericht
Kürbisrisotto: Mit diesem Rezept wird das Gericht besonders cremig
Wenn die Temperaturen sinken und die ersten Kürbisse in den Supermärkten liegen, ist die Zeit für cremiges Kürbisrisotto gekommen. Das italienische Reisgericht ist unkompliziert zuzubereiten, braucht nur wenige Zutaten und schmeckt nach Herbst pur. Das Geheimnis für die besonders cremige Konsistenz: Geduld und immer wieder ein bisschen Brühe.
Cremiges Kürbisrisotto
Zutaten für 2 Personen
- 180 g Risottoreis, etwa Arborio oder Carnaroli
- 300 g Hokkaido-Kürbis
- 1 kleine Zwiebel
- 1 Knoblauchzehe
- ca. 600 ml Gemüsebrühe
- 80 ml trockener Weißwein
- 30 g frisch geriebener Parmesan
- 1 EL Butter 1 EL Olivenöl
- ½ TL Thymian
- Salz und Pfeffer
- optional etwas Muskat
- optional Kürbiskerne zum Garnieren
Zubereitung:
- Kürbis vorbereiten: Hokkaido-Kürbis waschen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Etwa ein Drittel der Würfel beiseitestellen. Den restlichen Kürbis mit etwas Olivenöl in einer Pfanne etwa 8–10 Minuten anbraten, bis er weich ist.
- Kürbispüree zubereiten: Den gebratenen Kürbis mit einem kleinen Schuss Gemüsebrühe pürieren und beiseitestellen.
- Gemüsebrühe erhitzen: Die Gemüsebrühe in einem Topf erhitzen und während der gesamten Zubereitung warm halten. Sie sollte nicht kochen.
- Zwiebel und Knoblauch anbraten: Zwiebel fein würfeln und mit etwas Olivenöl in einem großen Topf glasig dünsten. Knoblauch fein hacken und kurz mitbraten.
- Risottoreis anrösten: Risottoreis dazugeben und unter ständigem Rühren etwa 1–2 Minuten mitrösten. Die Reiskörner sollten leicht glasig werden.
- Mit Weißwein ablöschen: Den Weißwein dazugeben und unter Rühren einkochen lassen, bis die Flüssigkeit fast vollständig aufgenommen wurde.
- Brühe nach und nach hinzufügen: Eine Kelle warme Gemüsebrühe zum Reis geben und regelmäßig umrühren. Sobald die Flüssigkeit fast vollständig aufgenommen wurde, die nächste Kelle Brühe hinzufügen. Diesen Vorgang etwa 18–20 Minuten wiederholen.
- Kürbispüree unterrühren: Nach ungefähr 10 Minuten das Kürbispüree unter das Risotto rühren und mit der restlichen Brühe weitergaren.
- Abschmecken: Sobald der Reis außen cremig und innen noch leicht bissfest ist, den Topf vom Herd nehmen. Butter und Parmesan unterrühren und mit Salz, Pfeffer, Thymian und optional etwas Muskat abschmecken.
- Anrichten: Das Risotto auf Tellern verteilen und mit den übrigen Kürbiswürfeln, etwas Parmesan und optional gerösteten Kürbiskernen garnieren.
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