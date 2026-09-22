Diese überraschende Zutat macht Ihre Kürbissuppe noch besser

Im Herbst führt an einer wärmenden Kürbissuppe kein Weg vorbei. Doch seien wir ehrlich: Manchmal fehlt dem orangefarbenen Klassiker das gewisse Etwas. Die Lösung ist überraschend simpel: Eine bestimmte Geheimzutat verpasst Ihrer Kürbissuppe den besonderen Kick.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ob klassisch, mit einem Schuss Obers oder verfeinert mit Ingwer und Kokosmilch: Bei Kürbissuppe hat wohl jeder sein ganz persönliches Lieblingsrezept. Doch manchmal fehlt dem Herbstklassiker trotzdem noch das gewisse Etwas. Für den überraschenden Geschmackskick sorgt eine Zutat, die ursprünglich aus der japanischen Küche stammt: Miso-Paste. Wie genau der Trick funktioniert und worauf Sie bei der Zubereitung achten sollten, verraten wir hier.

Geheimzutat: Miso-Paste

Kürbis, insbesondere der beliebte Hokkaido oder Butternut, bringt von Natur aus eine herrliche, aber dominante Süße mit. Um diese auszubalancieren, greifen viele zu extra viel Salz, Chili oder Currypulver. Miso-Paste, eine traditionelle japanische Würzpaste aus fermentierten Sojabohnen, liefert jedoch etwas viel Besseres: Umami.

Miso-Paste © Getty Images

Dieser "fünfte Geschmack" sorgt für eine herzhafte Tiefe. Das würzige, aromatische Profil der Miso-Paste harmoniert perfekt mit der süßlichen Milde des Kürbisses, sodass die Suppe sofort vollmundiger und unwiderstehlich lecker schmeckt.

Gesundheits-Booster für kühle Tage

Durch den traditionellen Fermentationsprozess enthält die Paste wertvolle probiotische Bakterien. Diese unterstützen aktiv die Darmflora und stärken das Immunsystem, genau das, was wir in der Erkältungszeit brauchen. Zudem liefert Miso wichtige Proteine, Aminosäuren sowie Mineralstoffe wie Eisen und Magnesium.

Welches Miso eignet sich am besten?

Im Asiamarkt oder gut sortierten Supermarkt stehen Sie oft vor einer großen Auswahl. Für Kürbissuppen empfehlen Food-Experten in der Regel Helles Miso (Shiro Miso). Es wurde kürzer fermentiert, schmeckt deutlich milder und leicht süßlich. So unterstreicht es das feine Kürbisaroma, ohne es zu überdecken.

Wenn Sie Ihre nächste Kürbissuppe mit Miso veredeln möchten, gibt es einen entscheidenden Fehler, den Sie unbedingt vermeiden müssen: Die Paste darf niemals kochend heiß werden. Wird Miso sprudelnd gekocht, zerstört die Hitze nicht nur die gesunden probiotischen Kulturen, sondern lässt auch das feine, komplexe Aroma verfliegen.

So wenden Sie den Miso-Trick richtig an

Kürbissuppe © Getty Images

Kochen Sie Ihre Kürbissuppe wie gewohnt (z.B. Hokkaido-Würfel, Zwiebeln, Knoblauch, etwas Ingwer und Gemüsebrühe weichkochen und cremig pürieren). Nehmen Sie den Topf vom Herd und lassen Sie die Suppe kurz ruhen (die Temperatur sollte unter 80 Grad fallen). Schöpfen Sie eine kleine Kelle der warmen Suppe in eine separate Schüssel. Rühren Sie etwa 1 bis 2 Esslöffel helle Miso-Paste (für 4 Portionen) mit einem Schneebesen in diese Flüssigkeit ein, bis keine Klümpchen mehr vorhanden sind. Geben Sie die Miso-Mischung zurück in den Topf und rühren Sie alles gut um. Mit einem Schuss Kokosmilch, frischem Pfeffer und ein paar gerösteten Kürbiskernen toppen, fertig.

Wer einmal den Miso-Trick in seiner Kürbissuppe probiert hat, wird das alte Standardrezept schnell vergessen. Der Umami-Kick macht das wohlig-warme Herbstgericht einfach unwiderstehlich.