Abwechslungsreiche Veggie-Rezepte: Frisch, bunt und voller Energie

Von herzhaftem Linseneintopf über nährstoffreiche Poke Bowls bis zum Power-Smoothie: Diese vegetarischen Gerichte liefern Genuss und Vitalität.

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Vegetarische Gerichte haben längst ihr Nischendasein verlassen und sind fester Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung geworden. Ob aus gesundheitlichen Gründen, aus Nachhaltigkeitsbewusstsein oder einfach aus Freude an abwechslungsreichen Zutaten: Gemüse, Hülsenfrüchte und pflanzliche Proteine bieten unzählige Möglichkeiten für kreative Mahlzeiten. Besonders beliebt sind Gerichte, die Genuss, Nährstoffe und unkomplizierte Zubereitung miteinander verbinden. Hier geht's zu den Rezepten:

Eintopf mit Linsen und Hokkaido-Kürbis

Eintopf mit Linsen und Hokkaido-Kürbis © StockFood

Zutaten für 4 Portionen 400 g Kürbisfruchtfleich

1 Stk. Ingwer (20g)

2 Stk. Schalotten

1 Knoblauchzehe

1 Chilischote

2 EL Erdnussöl

Rapsöl

200 g rote Linsen

2 TL Madras-Currypulver

600 ml Gemüsefonds

200 g Joghurt (mind.10 % Fett

2 EL Limettensaft

1 Prise Salz

Pfeffer, schwarz aus der Mühle

1 Handvoll Koriandergrün

2 EL Honig

1 EL Limettenabrieb, bio

Chilipulver Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 4

Zubereitung

Kürbis würfeln. Ingwer schälen, Schalotten, Knoblauch und entkernte Chilischote fein würfeln. Alles in Öl andünsten, Linsen zugeben und kurz mitschwitzen. Mit Currypulver bestäuben, Fond angießen und etwa 15 Minuten köcheln lassen. Joghurt mit Limettensaft verrühren, würzen und die Hälfte des gehackten Korianders unterheben. Ein Viertel des Eintopfs pürieren und wieder unterrühren. Mit Salz und Honig abschmecken. Eintopf anrichten, mit einem Tupfer Joghurt, Limettenschale, Chilipulver und Koriander garnieren. Übrigen Joghurt separat servieren.

Poke Bowl mit Edamame und Avocado

Poke Bowl mit Edamame und Avocado © StockFood

Zutaten für 4 Portionen 2 Stk. Karotten

1 Knolle Fenchel

200 g Rotkraut

je 1 Stk. gelber und roter Paprika

200 g Edamame

2 Handvoll Baby-Mangold

1 Prise Salz

4 EL Kokosmilch

1 EL Tahina

4 EL Reisessig

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

4 Stk. Eier

1 EL Reisemehl

2 EL Erdnussöl

1 Stk. Avocado

2 TL Sesam Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 4

Zubereitung

Karotten raspeln. Fenchel, Rotkraut, Eisbergsalat und Paprika in Streifen schneiden. Edamame 5 Minuten in Salzwasser blanchieren, abschrecken und abtropfen lassen. Mangold grob zerkleinern. Für das Dressing Kokosmilch mit Tahina, Essig, Salz und Pfeffer verrühren und abschmecken. Gemüse und Edamame in Schalen anrichten und mit dem Dressing beträufeln. Eier mit Reismehl verquirlen, in heißem Öl zu einem Omelett stocken lassen und in Stücke teilen. Avocado würfeln, mit dem Omelett auf dem Gemüse verteilen und mit Sesam bestreut servieren.

Bauernbrot mit Kohlsprossen, Birne und Käse

Bauernbrot mit Kohlsprossen, Birne und Käse © StockFood

Zutaten für 4 Portionen 250 g Kohlsprossen

1 EL Rapsöl

1 Prise Salz

2 EL Pinienkerne

2 Stk. kleine Birnen

60 g geriebener Bergkäse

4 Scheiben großes Bauernbrot

Kräutersalz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 4

Zubereitung

1. Kohlsprossen waschen, putzen und halbieren. In einer heißen Pfanne im Öl ca. 4 Minuten scharf anbraten. Mit 2–3 EL Wasser ablöschen und weitere ca. 10 Minuten geschlossen garen, bis Kohlsprossen bissfest sind. Zum Schluss den Pfannendeckel abnehmen und die Flüssigkeit verdampfen lassen. Die Kohlsprossen leicht salzen und abkühlen lassen.

2. Backofen auf 250 °C mit Grillfunktion vorheizen.

3. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten und auskühlen lassen.

4. Birnen waschen, vierteln, putzen und in Spalten schneiden.

5. Brotscheiben auf einen Rost mit Backpapier legen und im Ofen 2–3 Minuten kross rösten. Herausnehmen, wenden, mit dem Käse bestreuen und mit Kräutersalz würzen.

6. Dann Birnen und Kohlsprossen auf den Broten verteilen und alles im Ofen weitere 5–8 Minuten grillen.

7. Auf Tellern anrichten, leicht pfeffern, mit Pinienkernen bestreuen und servieren.

Power Smoothie mit Avocado & Gurke

Power Smoothie mit Avocado & Gurke © StockFood

Zutaten für 4 Portionen 11/2 Stk. Salatgurken

1 Stk. Avocado

150 g Topfen

200 ml Tomatensaft

200 ml Karottensaft

1 EL Olivenöl

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Meersalz

4 Blätter Basilikum Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 15 Min. Personen: 4

Zubereitung

Eine Gurke schälen und in grobe Stücke schneiden. Avocado halbieren und Kern entfernen. Fruchtfleisch aus der Schale lösen und grob schneiden. Beides mit Topfen, Tomatensaft, Karottensaft und Olivenöl in einen hohen Rührbecher geben und mit einem Pürierstab fein mixen. Mit Pfeffer und Meersalz abschmecken. Übrige Gurkenhälfte waschen, putzen und längs vierteln. Den Smoothie auf Gläser (ca. 300 ml) verteilen und mit Gurkensticks und Basilikum garniert servieren.

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