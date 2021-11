Ruud gewann am Stubaier Gletscher- Wallner 8.

Laura Wallner hat am Samstag beim Weltcup der Freeskier am Stubaier Gletscher im Slopestyle-Finale den achten und letzten Platz belegt, der 17-jährige Juniorenweltmeister Matej Svancer landete in 16er-Finale der Männer an der 14. Stelle.

Der Big-Air-Sieger von Chur - Salzburger mit tschechischen Wurzeln - kam auf 40,72 Punkte, es siegte der Norweger Birk Ruud mit 87,60 vor dem Kanadier Max Moffatt (86,26) und dem Norweger Ferdinand Dahl (86,06). "Im ersten Durchgang habe ich versucht, meinen Safety-Run ins Ziel zu bekommen. Leider war ich nach dem zweiten Kicker zu schnell und konnte dann das Rail nicht wie geplant mitnehmen. Im zweiten Durchgang war dann einfach zu viel Risiko dabei", erklärte Svancer. Bei den Frauen verpatzte Wallner beide Läufe und erreichte nur 15,12 Punkte. "Leider konnte ich heute nicht an die Leistungen von gestern anknüpfen, trotzdem war es ein wichtiger Schritt im Hinblick auf die Olympischen Spiele und eine wahnsinnige Erfahrung vor einer solchen Kulisse fahren zu dürfen", sagte die Tirolerin. Es siegte souverän die Estin Kelly Sildaru mit 88,68 vor der Schweizerin Sarah Höfflin (80,30) und der Norwegerin Johanne Killi (78,32). Qualifikationssiegerin Mathilde Gremaud aus der Schweiz stürzte im zweiten Finallauf, wurde mit dem Rettungsschlitten geborgen und per Hubschrauber abtransportiert.