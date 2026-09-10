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Tiramisu-Variante

Tiramisu Brownie: Der wohl dekadenteste Food-Trend seit langem

LR
von
Ein Stück Tiramisu-Brownie auf einem rosafarbenen Teller, daneben goldenes Besteck.
© Getty Images/500px Prime
Italiener:innen bitte kurz wegschauen: Der neueste Dessert-Trend nimmt sich den Klassiker Tiramisu vor und verpasst ihm eine ziemlich dekadente Schoko-Basis. Das Ergebnis heißt Tiramisu Brownie.
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Tiramisu ist eigentlich ein ziemlich heiliges Dessert. Löffelbiskuits, Espresso, Mascarpone-Creme, Kakao, mehr braucht es für den italienischen Klassiker nicht. Doch jetzt bekommt das Traditionsdessert Konkurrenz ausgerechnet von einem Brownie. Beim Tiramisu Brownie bleibt das Prinzip des Originals erhalten: Es wird geschichtet, die Löffelbiskuits werden in Kaffee getränkt und oben landet eine cremige Mascarpone-Schicht. Nur der Untergrund ist neu. Statt der klassischen Löffelbiskuits kommt zuerst ein saftiger Schokoladen-Brownie auf den Teller.

Das Ergebnis ist entsprechend eine ziemlich wilde Mischung aus intensivem Schokoladengeschmack, Kaffee und luftiger Mascarpone-Creme. Also eigentlich genau das, was man braucht, wenn man sich nicht zwischen Brownie und Tiramisu entscheiden kann.

Tiramisu Brownie: Zum Rezept

Zutaten für eine Form von 23 × 23 cm

Für die Brownie-Schicht:

  • 150 g Butter
  • 200 g Zartbitterschokolade, etwa 70 %
  • 150 g Zucker
  • 2 Eier
  • 1 TL Vanilleextrakt
  • 100 g Mehl
  • 30 g Backkakao
  • 1 Prise Salz

Für die Tiramisu-Schicht:

  • ca. 150 g Löffelbiskuits
  • 150–200 ml starker Espresso oder Kaffee, abgekühlt

Für die Mascarpone-Kaffee-Creme:

  • 500 g Mascarpone
  • 100–150 g Staubzucker
  • 2 TL Vanilleextrakt
  • 1 TL Espresso-Pulver oder 50 ml Espresso
  • 100 ml kaltes Schlagobers

Für das Topping:

  • Kakaopulver

Zubereitung:

  1. Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen und eine quadratische Form mit Backpapier auslegen.
  2. Butter und Zartbitterschokolade vorsichtig schmelzen und anschließend etwa fünf Minuten abkühlen lassen.
  3. Zucker unter die Schokoladen-Butter-Mischung rühren. Danach Eier und Vanilleextrakt hinzufügen. Mehl, Backkakao und Salz kurz unterheben, bis ein homogener Teig entsteht.
  4. Den Teig in die Form geben und glatt streichen. Für etwa 20 Minuten backen. Die Mitte darf danach noch leicht weich sein.
  5. Den fertigen Brownie aus dem Ofen nehmen, bei Bedarf mit etwas Espresso bepinseln und anschließend vollständig auskühlen lassen.
  6. Den abgekühlten Espresso in eine flache Schale geben. Die Löffelbiskuits jeweils nur ganz kurz eintauchen. Sie sollen Kaffee aufnehmen, aber nicht komplett durchweichen.
  7. Mascarpone, kalte Sahne, Puderzucker und Vanilleextrakt cremig aufschlagen. Anschließend Espresso beziehungsweise Espresso-Pulver vorsichtig unterrühren.
  8. Eine dünne Schicht der Mascarpone-Creme auf dem ausgekühlten Brownie verteilen. Darauf die getränkten Löffelbiskuits legen.
  9. Die restliche Creme darübergeben und glatt streichen.
  10. Zum Schluss großzügig mit Kakaopulver bestäuben und den Tiramisu Brownie für mindestens zwei Stunden, idealerweise über Nacht, kalt stellen.

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