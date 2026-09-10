Tiramisu-Variante
Tiramisu Brownie: Der wohl dekadenteste Food-Trend seit langem
Tiramisu ist eigentlich ein ziemlich heiliges Dessert. Löffelbiskuits, Espresso, Mascarpone-Creme, Kakao, mehr braucht es für den italienischen Klassiker nicht. Doch jetzt bekommt das Traditionsdessert Konkurrenz ausgerechnet von einem Brownie. Beim Tiramisu Brownie bleibt das Prinzip des Originals erhalten: Es wird geschichtet, die Löffelbiskuits werden in Kaffee getränkt und oben landet eine cremige Mascarpone-Schicht. Nur der Untergrund ist neu. Statt der klassischen Löffelbiskuits kommt zuerst ein saftiger Schokoladen-Brownie auf den Teller.
Das Ergebnis ist entsprechend eine ziemlich wilde Mischung aus intensivem Schokoladengeschmack, Kaffee und luftiger Mascarpone-Creme. Also eigentlich genau das, was man braucht, wenn man sich nicht zwischen Brownie und Tiramisu entscheiden kann.
Tiramisu Brownie: Zum Rezept
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Zutaten für eine Form von 23 × 23 cm
Für die Brownie-Schicht:
- 150 g Butter
- 200 g Zartbitterschokolade, etwa 70 %
- 150 g Zucker
- 2 Eier
- 1 TL Vanilleextrakt
- 100 g Mehl
- 30 g Backkakao
- 1 Prise Salz
Für die Tiramisu-Schicht:
- ca. 150 g Löffelbiskuits
- 150–200 ml starker Espresso oder Kaffee, abgekühlt
Für die Mascarpone-Kaffee-Creme:
- 500 g Mascarpone
- 100–150 g Staubzucker
- 2 TL Vanilleextrakt
- 1 TL Espresso-Pulver oder 50 ml Espresso
- 100 ml kaltes Schlagobers
Für das Topping:
- Kakaopulver
Zubereitung:
- Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen und eine quadratische Form mit Backpapier auslegen.
- Butter und Zartbitterschokolade vorsichtig schmelzen und anschließend etwa fünf Minuten abkühlen lassen.
- Zucker unter die Schokoladen-Butter-Mischung rühren. Danach Eier und Vanilleextrakt hinzufügen. Mehl, Backkakao und Salz kurz unterheben, bis ein homogener Teig entsteht.
- Den Teig in die Form geben und glatt streichen. Für etwa 20 Minuten backen. Die Mitte darf danach noch leicht weich sein.
- Den fertigen Brownie aus dem Ofen nehmen, bei Bedarf mit etwas Espresso bepinseln und anschließend vollständig auskühlen lassen.
- Den abgekühlten Espresso in eine flache Schale geben. Die Löffelbiskuits jeweils nur ganz kurz eintauchen. Sie sollen Kaffee aufnehmen, aber nicht komplett durchweichen.
- Mascarpone, kalte Sahne, Puderzucker und Vanilleextrakt cremig aufschlagen. Anschließend Espresso beziehungsweise Espresso-Pulver vorsichtig unterrühren.
- Eine dünne Schicht der Mascarpone-Creme auf dem ausgekühlten Brownie verteilen. Darauf die getränkten Löffelbiskuits legen.
- Die restliche Creme darübergeben und glatt streichen.
- Zum Schluss großzügig mit Kakaopulver bestäuben und den Tiramisu Brownie für mindestens zwei Stunden, idealerweise über Nacht, kalt stellen.
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