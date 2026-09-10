Tiramisu Brownie: Der wohl dekadenteste Food-Trend seit langem

Italiener:innen bitte kurz wegschauen: Der neueste Dessert-Trend nimmt sich den Klassiker Tiramisu vor und verpasst ihm eine ziemlich dekadente Schoko-Basis. Das Ergebnis heißt Tiramisu Brownie.

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Tiramisu ist eigentlich ein ziemlich heiliges Dessert. Löffelbiskuits, Espresso, Mascarpone-Creme, Kakao, mehr braucht es für den italienischen Klassiker nicht. Doch jetzt bekommt das Traditionsdessert Konkurrenz ausgerechnet von einem Brownie. Beim Tiramisu Brownie bleibt das Prinzip des Originals erhalten: Es wird geschichtet, die Löffelbiskuits werden in Kaffee getränkt und oben landet eine cremige Mascarpone-Schicht. Nur der Untergrund ist neu. Statt der klassischen Löffelbiskuits kommt zuerst ein saftiger Schokoladen-Brownie auf den Teller.

Das Ergebnis ist entsprechend eine ziemlich wilde Mischung aus intensivem Schokoladengeschmack, Kaffee und luftiger Mascarpone-Creme. Also eigentlich genau das, was man braucht, wenn man sich nicht zwischen Brownie und Tiramisu entscheiden kann.

Tiramisu Brownie: Zum Rezept

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Zutaten für eine Form von 23 × 23 cm

Für die Brownie-Schicht:

150 g Butter

200 g Zartbitterschokolade, etwa 70 %

150 g Zucker

2 Eier

1 TL Vanilleextrakt

100 g Mehl

30 g Backkakao

1 Prise Salz

Für die Tiramisu-Schicht:

ca. 150 g Löffelbiskuits

150–200 ml starker Espresso oder Kaffee, abgekühlt

Für die Mascarpone-Kaffee-Creme:

500 g Mascarpone

100–150 g Staubzucker

2 TL Vanilleextrakt

1 TL Espresso-Pulver oder 50 ml Espresso

100 ml kaltes Schlagobers

Für das Topping:

Kakaopulver

Zubereitung: