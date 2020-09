290 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden

Bisher 29.561 Erkrankte, 746 verstorben und 25.300 genesen. 163 hospitalisiert, davon 29 intensiv. 290 Neuinfektionen österreichweit.

Wien. Nachdem die Zahlen der Corona-Neuinfektionen gestern gesunken waren, stiegen sie auf heute wieder an. Am Sonntag wurden "nur" 184 neue Fälle berichtet – am Montag waren es 290. Damit erreichen die Zahlen fast wieder 300, wie Mitte bis Ende letzter Woche. Bisher gab es in Österreich 29.561 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (07. September 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 746 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 25.300 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 163 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 29 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Bei den zehn zusätzlich erfassten Todesfällen handelt es sich um eine Datenbereinigung. Diese historische Bereinigung betrifft einen Zeitraum beginnend mit Ende März bis Anfang September.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf: