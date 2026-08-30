Diese Zwetschken-Desserts versüßen uns den Spätsommer

Im Spätsommer wird es auf unserem Dessertteller besonders verführerisch. Wer Lust auf etwas Neues hat und nicht schon wieder zum klassischen Zwetschkenkuchen greifen möchte, findet bei uns spannende Ideen für köstliche Desserts mit der lila Frucht.

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Wenn die Zwetschken im Spätsommer Saison haben, darf es ruhig noch einmal richtig süß werden. Ob saftig, fruchtig oder herrlich cremig: Diese einfachen Zwetschken-Desserts bringen das Beste aus der beliebten Steinfrucht auf den Teller und lassen sich ganz unkompliziert nachbacken.

Haselnuss-Zwetschken-Schmarrn

Haselnuss-Zwetschgen-Schmarrn © StockFood

Zutaten für 4 Personen 450 g Zwetschken

100 g Haselnüsse

3 Stk. Eier

1 Prise Salz

80 g Zucker

2 EL Vanillezucker

50 g Mehl

1 TL Backpulver

100 ml Milch

30 g Butterschmalz

2 EL Butter

50 g Staubzucker Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 50 Min. Personen: 4

Zubereitung

Die Zwetschken waschen, halbieren und entsteinen. Haselnüsse in einer Pfanne rösten, kurz abkühlen lassen, dann fein mahlen. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Eier trennen. Das Eiweiß mit 1 Prise Salz steifschlagen, dabei 50 g Zucker einrieseln lassen. Das Eigelb in einer Rührschüssel mit dem übrigen Zucker und dem Vanillezucker hellcremig rühren. Mehl, Backpulver und die gemahlenen Haselnüsse zufügen und einarbeiten. Zum Schluss die Milch unterziehen und den Eischnee portionsweise unterheben. In einer großen ofenfesten Pfanne das Butterschmalz erhitzen, den Teig einfüllen und auf dem Herd ca. 5 Minuten anbacken lassen, dann im Ofen in 7-8 Minuten fertig backen. Aus dem Ofen nehmen und den Schmarrn mit zwei Gabeln in Stücke reißen. Aus der Pfanne nehmen und kurz warm halten. Die Butter in der Pfanne erhitzen, die Zwetschgen darin kurz anbraten, mit Puderzucker bestreuen und in ca. 5 Minuten leicht karamellisieren lassen. Den Schmarrn wieder untermischen, alles gut vermengen und leicht mit Puderzucker bestäubt servieren.

Gebrannte Zwetschkentarte

Gebrannte Zwetschgentarte © StockFood

Zutaten für 1 Tarteform (24 cm ø) 150 g Mehl

100 g Walnusskerne; gemahlen

125 g Butter

50 g Staubzucker

1 Stk. Eigelb

600 g Zwetschken

100 g Semmelbrösel

250 ml Milch

250 g Schlagobers

75 g Zucker

1 Stk. Vanilleschote; Mark

3 Stk. Eigelb

25 g Speisestärke

50 g brauner Zucker Schwierigkeit: 2/3 Zeit: 1 Std. 15 Min. Personen: 4

Zubereitung

Mehl mit Nüssen, Butter, Puderzucker und Eigelb zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder kaltes Wasser ergänzen. In Frischhaltefolie wickeln und ca. 1 Stunde kalt stellen. Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Tarteform (24 cm ø) mit Butter fetten. Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen. Die Form damit auslegen, dabei einen Rand hochziehen. Boden mehrmals mit einer Gabel einstechen und im Ofen ca. 15 Minuten vorbacken. Anschließend etwas abkühlen lassen. Ofentemperatur auf 150 °C reduzieren. Zwetschken waschen, halbieren und entsteinen. Den Teigboden mit den Semmelbröseln bestreuen und die Früchte darauf auslegen. Milch, Sahne, Zucker und Vanille aufkochen. Etwa 5 EL davon mit Eigelb und Stärke glatt rühren und in die köchelnde Milch gießen. Rühren, bis die Creme andickt. Auf den Zwetschken verteilen und glatt streichen. Die Tarte zurück im Ofen ca. 30 Minuten fertig backen. Komplett auskühlen lassen. Zum Servieren die Oberfläche mit braunem Zucker bestreuen und mit dem Flambierbrenner karamellisieren.

Panna Cotta mit Zwetschken

Panna Cotta mit Zimt-Zwetschgen, Mandelkrokant und Pfefferminze im Weckglas © StockFood

Zutaten für 4 Personen 500 ml Obers

130 g Zucker

2 Msp. Agar-Agar

200 g Zwetschgen

50 g Zucker

1 Stk. Zimtstange

50 g Mandeln; gehackt

1 Stk. Minze Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 4

Zubereitung

Den Obers mit 50 g Zucker aufkochen und auf ca. 400 ml einköcheln lassen. Das Agar-Agar darin unter Rühren auflösen und noch 2-3 Minuten weiterköcheln lassen. Etwas abkühlen und in 4 kleine Dessert- oder Weckgläser (à ca. 150 ml) abfüllen. Mindestens 3 Stunden kalt stellen. Die Zwetschken kurz antauen lassen, ggf. etwas kleiner schneiden, dann mit 40 g Zucker und der Zimtstange unter Rühren aufkochen lassen, bis sich Saft bildet. Bei niedriger Temperatur sämig einköcheln, dann abkühlen lassen und ebenfalls kalt stellen. Die Mandeln in einer trockenen Pfanne duftend rösten, den restlichen Zucker hinzufügen und karamellisieren. Auf Backpapier auskühlen lassen und ggf. kleiner brechen oder schneiden. Zum Servieren die Zwetschken auf der Panna Cotta verteilen. Mit Mandelkrokant bestreuen, mit Minze garnieren und mit Puderzucker bestäuben.

Rezepte von StockFood.