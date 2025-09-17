Enthüllungsbuch: Geheimes Liebesleben von Putin mit Minderjähriger aufgedeckt

Ein neues Buch russischer Investigativjournalisten enthüllt, wie eine minderjährige junge Frau aus einem Pin-up-Kalender in Putins Nähe gelangte – regelmäßige Besuche – plötzlich ein luxuriöser Lifestyle. Diese brisanten Details sind jetzt herausgekommen:

Die Journalisten Roman Badanin und Mikhail Rubin veröffentlichen das Buch „Der Zar selbst – Wie Wladimir Putin uns alle täuschte“. Laut ihrer Recherche zeigt ein bekanntes Foto von Alisa Kharchewa im roten Kleid und mit einem Kätzchen mehr als nur harmlose Nostalgie: Es war Teil einer langen Geschichte, die 2010 begann. Die "Bild" berichtet über die Skandal-Enthüllung der Investigativjournalisten aus Russland.

Der Kalender für Putins Geburtstag

Zum 58. Geburtstag Putins erschien ein Pin-up-Kalender mit jungen, freizügig gekleideten Frauen, darin politisch umstrittene Botschaften, nach seiner ersten Amtszeit als Präsident - kurz vor seinem zweiten Amtsantritt. Darin posierte auch Alisa. Auf den Seiten standen zweideutige Sprüche wie: „Sie haben die Waldbrände gelöscht, ich stehe immer noch in Flammen.“ Oder: „Wie wäre es mit einem dritten Mal?“ (Als Anspielung auf eine weitere Amtszeit). Der Kalender wurde 50.000 Mal verkauft. Laut den Autoren bekam Putin neben dem Kalender auch die Kontaktdaten einer Frau - nämlich ausgerechnet Alisa - die ihm wohl besonders gefallen haben dürfte.

Einladungen in Putins Residenz

Bekannte berichteten den Autoren, dass ein Mitarbeiter Putins den Kontakt herstellte und Alisa in seine Residenz einlud. Eine Quelle sagte: „Alisa machte das gern, sie fühlte sich dankbar, dass man sie dem Präsidenten vorgestellt hatte.“ Mehr als ein Jahr lang sei sie regelmäßig hingebracht worden.

„Ein Kätzchen für Putin“

2012 veröffentlichte Alisa zum 60. Geburtstag Putins das Foto „Ein Kätzchen für Putin“. Es zeigte sie im roten Kleid mit Katze und Putin-Porträt. Bald darauf verschwand es aus den Netzwerken.

Auffällig luxuriöses Leben

Später wurde Alisa Besitzerin einer teuren Moskauer Wohnung. Laut den Autoren stammte sie vom Geschäftsmann Grigory Baevsky, Partner von Putins Freund Arkady Rotenberg. Ein ehemaliger Geschäftspartner sagte dazu: „Grischa ist ein so geiziger Mensch, dass er, wenn es um seine eigene Freundin ginge, ihr niemals eine Wohnung geschenkt hätte. So haben wir verstanden, wessen Freundin sie in Wirklichkeit war.“ Bis heute weiß man nicht, was genau zwischen ihr und Putin gelaufen ist, die Vermutungen legen aber nahe, dass der Kreml-Chef mit der damals noch Teenagerin intim gewesen sein könnte. Er selbst war damals 58 und sie 17 Jahre alt.

Heute Beauty-Unternehmerin

Nach Angaben von "Bild" ist Alisa nicht im Diplomatischen Dienst, sondern betreibt ein Start-up für Bräunungsduschen. Im Netz wirbt ihre Firma mit Models – allerdings ohne Kätzchen.