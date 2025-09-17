Alles zu oe24VIP
Alexey Nawalny
Kreml-Kritiker

Witwe: Nawalny wurde laut Labortests "vergiftet"

17.09.25, 11:24
Laut Witwe Julia Nawalnaja wurden die sterblichen Überreste des Kremlkritikers in Laboren untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass Nwalny vergiftet wurde. 

Nach Angaben von Julia Nawalnaja, der Witwe des verstorbenen Kremlkritikers Alexej Nawalny, haben Untersuchungen von Gewebeproben ergeben, dass ihr Mann höchstwahrscheinlich vergiftet wurde. Zwei Labore in unterschiedlichen Ländern seien zu diesem Ergebnis gekommen, erklärte sie in einem Video in den sozialen Medien. „Das sind keine leeren Worte“, betonte Nawalnaja.

Nawalny war zwei Monate vor seinem Tod in ein Straflager nördlich des Polarkreises verlegt worden. Am 16. Februar 2024 sei er gegen 12.10 Uhr zu seinem täglichen Hofgang aus der Zelle gebracht worden. Doch schon nach kurzer Zeit habe er an die Tür geklopft, weil es ihm plötzlich schlecht ging. Er habe sich vor Schmerzen gekrümmt und sei schließlich auf dem Boden gekrochen. Anstatt ihn auf die Krankenstation zu bringen, hätten die Wärter ihn laut Nawalnaja zurück in seine Zelle geführt. Dort habe er unter extremen Schmerzen gelitten. „Er sagte, seine Brust und sein Bauch würden brennen“, berichtete sie. Er habe erbrochen, gehustet und schwer geatmet – doch die Aufseher hätten ihn allein gelassen.

Erst rund 40 Minuten nach Beginn der Symptome sei ein Krankenwagen verständigt worden, als Nawalny bereits bewusstlos war. Zehn Minuten später habe man versucht, ihn zu reanimieren – vergeblich. Um 14.23 Uhr habe das EKG schließlich keinen Herzschlag mehr angezeigt.

