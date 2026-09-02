Feigen aus dem Airfryer: Dieses Rezept ist süß, würzig & knusprig

Süße Feigen, würziger Ziegenkäse und herzhafter Parmaschinken: Aus dem Airfryer wird daraus in wenigen Minuten ein raffinierter Snack. Dazu gibt es einen selbstgemachten Chili-Honig, der für den besonderen Geschmack sorgt.

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Feigen, Ziegenkäse und Parmaschinken treffen aufeinander und werden im Airfryer zu kleinen, warmen Päckchen. Dazu gibt es einen selbstgemachten Chili-Honig, der für die perfekte Mischung aus Süße und Schärfe sorgt. Das Rezept ist schnell gemacht und eignet sich als raffinierte Vorspeise, Snack oder Beilage.

Feigen-Ziegenkäse-Päckchen mit Parmaschinken

Delicious starter - baked figs with parma ham © Getty Images

Zutaten für ca. 4 Portionen:

275 g frische Feigen

75 g Ziegenkäse-Taler

80 g Parmaschinken

1 Zweig frischer Rosmarin

Abrieb von ½ Orange

1 EL Olivenöl

125 ml flüssiger Honig

3 TL Chiliflocken

Zubereitung:

Feigen vorbereiten: Die Feigen gründlich waschen und der Länge nach in dünne Scheiben schneiden. Parmaschinken schneiden: Den Parmaschinken in lange, schmale Streifen schneiden. Ziegenkäse vorbereiten: Die Ziegenkäse-Taler in dünne Scheiben schneiden und diese jeweils halbieren. Päckchen wickeln: Auf jede Feigenscheibe ein Stück Ziegenkäse legen und mit einem Streifen Parmaschinken umwickeln. Wichtig: Der Schinken sollte unter der Feige enden. So bleiben die Päckchen beim Garen zusammen. Würzen: Die Feigen-Päckchen mit etwas Rosmarin und Orangenschale bestreuen und leicht mit Olivenöl beträufeln. Ab in den Airfryer: Die Päckchen nebeneinander in den Garkorb legen und bei 190 °C etwa 7 Minuten garen. Bei einem vorhandenen Gemüseprogramm kann dieses verwendet werden. Chili-Honig zubereiten: Währenddessen den Honig in einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze erwärmen. Sobald er leicht zu sprudeln beginnt, die Chiliflocken unterrühren. Die Hitze reduzieren und den Honig etwa eine Minute köcheln lassen. Anschließend etwas abkühlen lassen. Servieren: Die fertigen Feigen-Päckchen auf einem Teller anrichten und großzügig mit dem Chili-Honig beträufeln. Am besten noch warm servieren.

Die Kombination lebt vom Kontrast: Die Feigen werden im Airfryer weich und aromatisch, der Ziegenkäse schmilzt leicht und der Parmaschinken bekommt eine herzhafte, knusprige Note. Der Chili-Honig bringt zum Schluss Süße und Schärfe ins Spiel.