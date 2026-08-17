Neuer Food-Spot in Wien: In diesem Lokal werden Pommes zum Hauptgericht

Pommes haben es oft nicht einfach. Meistens fristen sie ein undankbares Dasein als ewige Beilage, die sich den Platz auf dem Teller mit Schnitzel oder Burger teilen muss. Doch damit ist im 7. Bezirk jetzt Schluss. In der Wiener Neubaugasse hat mit Golden Frites ein neuer Food-Spot eröffnet, der den Kartoffelstäbchen endlich die Hauptrolle gibt.

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Pommes als Hauptgericht? In Österreich ist dieses Konzept noch neu, doch ein Wiener Lokal will das jetzt ändern. Mit Golden Frites bekommt die Hauptstadt einen Food-Spot, der die knusprigen Kartoffelstäbchen auf ein völlig neues Level hebt, dank spezieller Zubereitung und kreativer Toppings.

"No, they're not just fries."

Unter diesem verheißungsvollen Motto dreht sich in der Neubaugasse 48 seit Anfang August alles um das frittierte Gold. Hinter dem innovativen Gastro-Konzept steht kein Unbekannter: Rui Chen, Mitgründer des erfolgreichen Wiener Sushi-Dauerbrenners Ebi, wagt mit Golden Frites etwas erfrischend Neues.

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Seine Inspiration fand der erfahrene Gastronom vor allem in den Niederlanden. Wer schon einmal durch die Straßen von Amsterdam spaziert ist, der weiß: Dort sind Pommes frites nicht einfach nur ein schnelles Beiwerk, sondern ein absolut vollwertiges und zelebriertes Hauptgericht. Genau diese Frittenkultur wollte Chen nun nach Wien bringen, jedoch nicht als bloße Kopie, sondern auf eine ganz eigene, urbane Art interpretiert.

Qualität statt Quantität

In einer Zeit, in der viele Lokale mit meterlangen Menüs auf Nummer sicher gehen wollen, macht Golden Frites ganz bewusst das Gegenteil. Der Mut zur Einfachheit steht im Fokus: Frisch zubereitete Frites, eine geniale Auswahl an leckeren Saucen und "Dutch Sides" bilden das Herzstück des Angebots.

Die kleinste Portion des frittierten Glücks gibt es bereits ab 4,20 Euro. Wer sein Fritten-Game aufs nächste Level heben will, hat die Qual der Wahl bei den Toppings. Auf der Karte stehen unter anderem Truffle Fries mit schwarzer Trüffelmayonnaise und Parmesan sowie eine unglaublich cremige Hot Cheese-Variante. Wer den echten Amsterdam-Vibe sucht, bestellt Dutch Style mit pikanter Currysauce und frischen roten Zwiebeln. Es gibt auch eine rein vegane Variante, die mit veganer Mayo, Currysauce und roten Zwiebeln überzeugt.

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Die besondere Zubereitung

Was die Pommes bei Golden Frites so besonders macht, ist die Hingabe bei der Zubereitung. Die Kartoffeln werden jeden Tag frisch und mitsamt der Schale in Form gestanzt. Danach geht es für die Fritten in rein pflanzliches Öl und für den ultimativen Knusperfaktor werden sie sogar ein zweites Mal frittiert. Das Ergebnis: Von außen sind die Pommes super crunchy, während sie von innen herrlich weich bleiben.

Ein neuer Hotspot am Neubau

Mit seinem stylischen, aber herrlich unkomplizierten Vibe passt das Lokal perfekt in das hippe Umfeld des 7. Bezirks. Langfristig wünscht sich das Team, dass der Ausruf "Lass uns noch Frites bei Golden Frites holen!" für die Wienerinnen und Wiener zu einer absoluten Selbstverständlichkeit wird.

Vergessen Sie für einen Moment die Burger und Steaks und geben Sie den Fritten die Aufmerksamkeit, die sie schon immer verdient haben. Ein Besuch lohnt sich allemal.