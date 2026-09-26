'Pigalle Bar' setzt auf Crémant und Barfood

Paris als Inspiration, Wien als Zuhause:Die Pigalle Bar in der Praterstraße in Wien 2 präsentiert sich mit neuem Konzept – einer klaren Ausrichtung auf französische Genusskultur.

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Ein Glas Crémant an der Bar, dazu Austern oder Charcuterie und später ein Cocktail mit französischer Note: Genau dieses unkomplizierte Ausgehgefühl möchten die neuen Betreiber Kenan Pajaziti, Clemens Waschkau und Jonathan Frimpong-Ansah vermitteln. "Wir mögen an Paris diese Selbstverständlichkeit des Ausgehens. Man verabredet sich auf ein Glas, bestellt etwas Kleines dazu und entscheidet erst im Laufe des Abends, wie lange man bleibt. Genau dieses Gefühl möchten wir im 'Pigalle' schaffen – elegant, aber nicht steif, mit sehr guten Produkten und einer Bar, an der man gerne versumpft", so das Betreibertrio.

Frankreich im Glas

Für Aufmerksamkeit sorgt etwa der "Cache Cache", bei dem Cognac, Sherry, Ahornsirup und hausgemachtes Traubengelee miteinander kombiniert werden. Eine zentrale Rolle spielen außerdem Crémant und Champagner. Freudenreich Brut und Rosé werden glasweise ausgeschenkt, beim Champagner stehen Pierre Morlet und Joseph Perrier auf der Karte. Französische Weine aus Burgund, der Provence und der Rhône ergänzen die Auswahl. Auch alkoholfreie Cocktails werden nicht als Nebenprodukt verstanden, sondern mit sechs eigenen Kreationen vom "Nogroni" bis zum "L’Expresso" als fixer Bestandteil der Barkarte geführt.

Barfood statt Dinner

Die kompakte Karte orientiert sich am französischen Barfood.Französische Produkte bestimmen dabei die Auswahl: Brillat-Savarin, Comté und Époisses werden mit Traubengelee und Eingelegtem serviert, die Charcuterie bringt Saucisson, Jambon de Paris und Roastbeef auf den Tisch. Dazu kommen Jahrgangssardinen aus der Bretagne und ein "Croque Monsieur à la Pigalle" mit Roastbeef, Comté, Cornichons und Senf.

Austern als monatlicher Fixpunkt

Einmal im Monat setzt "Pigalle" einen zusätzlichen kulinarischen Akzent: Jeden ersten Mittwoch stehen Austern auf der Karte und werden einzeln serviert. Damit greift das Team einen weiteren Klassiker französischer Bar- und Genusskultur auf und ergänzt das reguläre Angebot aus Fromage, Charcuterie und kleinen Gerichten.

pigalle-wien.com