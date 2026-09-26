Taylor Swift widmet Travis Kelce pikanten Song

Pop-Superstar Taylor Swift sorgt mit ihrem neuen Song "Cleveland!" für Aufsehen. Darin rechnet sie mit Kritikern ab und macht Ehemann Travis Kelce eine pikante Liebeserklärung.

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USA. In New York (USA) sorgt Taylor Swift (36) mit ihrer neuen Musik für reichlich Gesprächsstoff. Die Künstlerin beweist einmal mehr ihr Gespür für einprägsame Melodien und zweideutige Texte. In dem Track "Cleveland!" widmet die Sängerin ihrem Ehemann Travis Kelce (36) eine bestimmte Zeile. Sie singt davon, dass ihr Geschmack zwar gewöhnungsbedürftig sei, sie für ihn aber sein "Leibgericht" darstelle.

Eindeutige Anspielung der Fans

Für viele Anhänger im Netz ist diese Formulierung eine klare Referenz an das Liebesleben des Promi-Paares. Neben diesen intimen Zeilen vergleicht die Musikerin in dem Lied auch die Komplimente von Travis Kelce mit den negativen Stimmen ihrer Kritiker. Während sie für ihren Mann wie ein Engel aussehe, würden andere nur über sie lästern.

Konter gegen die Hater

Das Lied "Cleveland!" dient jedoch nicht nur als reine Liebeserklärung. Die 36-Jährige greift darin gezielt jene fiesen Kommentare auf, mit denen sie sich seit Jahren konfrontiert sieht. Vorwürfe, sie sei zu alt, schlecht angezogen oder keine gute Tänzerin, werden direkt am Anfang thematisiert. Die Antwort der Künstlerin fällt simpel aus: Ihr Partner liebt sie exakt so, wie sie ist.

Romantische Botschaft an Travis

Der Titel des Songs wurde dabei ganz bewusst gewählt. Der Football-Star wuchs in Cleveland Heights im Bundesstaat Ohio auf. Im Refrain verbindet sie deshalb Cleveland und "The Heights" zu einer musikalischen Hommage an die Heimat ihres Mannes. Die Kernaussage des Textes lautet, dass man im Leben nur einen Menschen finden müsse, der einen nicht unerträglich findet – und sie habe diesen Menschen gefunden. Das Ergebnis ist eine Mischung aus Selbstironie, Trotz und tiefer Verliebtheit.