Angriff auf Polizei! Früherer Kinder-Star verhaftet

Jonathan Taylor Thomas, der mit der Kult-Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" weltweite Bekanntheit erlangte, ist in den USA mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle soll der einstige TV-Liebling einen Polizeibeamten attackiert haben und vorübergehend in Gewahrsam genommen worden sein.

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Zu dem Zwischenfall kam es nach übereinstimmenden US-Medienberichten am Montag, dem 21. September, in der kalifornischen Kleinstadt Westlake Village. Wie unter anderem das US-Magazin "People" berichtet, war der Anlass für das Einschreiten der Exekutive ursprünglich gar nicht das Fehlverhalten des Schauspielers selbst. Eine Polizeistreife war auf ein stehendes Fahrzeug aufmerksam geworden, das trotz einer grünen Ampelphase nicht anfuhr und dadurch den fließenden Verkehr blockierte.

Die Beamten hielten an, um zu überprüfen, ob die Insassen des Wagens Hilfe benötigten. Bei der Kontaktaufnahme stellten die Gesetzeshüter jedoch schnell fest, dass sich der Fahrer auffällig verhielt und offenbar unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Jonathan Taylor Thomas saß zu diesem Zeitpunkt lediglich als Beifahrer im Auto, geriet im weiteren Verlauf der Kontrolle jedoch zunehmend in das Visier der Einsatzkräfte, da er sich unkooperativ verhielt, wiederholt ausstieg und die Amtshandlung massiv störte.

Tritt in den Bauch bei der Festnahme

Als die Polizisten versuchten, die Situation zu beruhigen und Thomas wegen Behinderung der Amtsausübung sowie Trunkenheit in der Öffentlichkeit festzusetzen, eskalierte das Geschehen vollends. Laut Einsatzbericht soll der ehemalige Kinderdarsteller im Zuge des Handgemenges "einem Beamten in den Bauch getreten haben". Während der berauschte Fahrer wegen Trunkenheit am Steuer arretiert wurde, brachten die Polizisten auch Thomas auf die Dienststelle, wo er mehr als 34 Stunden in einer Zelle ausharren musste.

Inzwischen befindet sich Thomas wieder auf freiem Fuß. Eine offizielle Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft liegt derzeit noch nicht vor, ist nach Angaben der Ermittler jedoch weiterhin möglich. Der Schauspieler selbst hat sich zu den schwerwiegenden Anschuldigungen bisher nicht öffentlich geäußert. Der Vorfall wirft einen dunklen Schatten auf den TV-Star, der sich schon vor vielen Jahren weitgehend aus dem turbulenten Hollywood-Geschäft zurückgezogen hatte.

Jonathan Taylor Thomas im Jahr 2013. © FilmMagic

Traurige Realität verhindert Sitcom-Comeback

Erst im vergangenen Sommer hatte Thomas noch für erfreuliche Schlagzeilen gesorgt, als Serienmutter Patricia Richardson auf Instagram ein gemeinsames Selfie mit ihm und seinem Serienbruder Taran Noah Smith veröffentlichte. Das private Wiedersehen weckte bei Millionen Fans weltweit Hoffnungen auf eine offizielle Reunion der legendären Sitcom-Familie.

Doch die Aussichten auf eine echte Rückkehr vor die Fernsehkameras gelten als praktisch ausgeschlossen. Zwar bekundete Hauptdarsteller Tim Allen mehrfach Interesse an einer Neuauflage, doch Taran Noah Smith hat die Schauspielerei längst aufgegeben, und auch Thomas hegt laut Richardson keinerlei Ambitionen mehr für ein TV-Comeback. Zudem sitzt der älteste Serienbruder Zachery Ty Bryan derzeit im Gefängnis: Er wurde im März wegen Verstößen gegen Bewährungsauflagen zu 19 Monaten Haft in Oregon verurteilt, nachdem er zuvor bereits 16 Monate wegen Trunkenheit am Steuer absitzen musste. Da auch Nachbardarsteller Earl Hindman, der das Serien-Original Wilson verkörperte, bereits im Jahr 2003 verstarb, bleibt das legendäre TV-Universum endgültig Geschichte.