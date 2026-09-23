Lindsey Vonn zeigt neuen Freund

Lindsey Vonn und Matthieu Bailet sind offenbar ein Paar. Die US-Ski-Ikone zeigt sich nun erstmals ganz eindeutig mit dem französischen Ski-Star – und zwar beim Küssen im Pool.

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Schon seit Monaten wird über eine mögliche Beziehung zwischen Vonn und Bailet spekuliert. Jetzt liefert die 41-Jährige selbst den wohl deutlichsten Hinweis: In einer Sammlung von Sommerfotos ist sie gemeinsam mit dem 30-Jährigen in einem Pool zu sehen. Die beiden küssen sich innig.

Damit dürfte auch für die Fans klar sein, was sich bereits länger angedeutet hatte. Schon im Mai waren Vonn und der Franzose mehrfach gemeinsam in New York unterwegs.

Auch unter den prominenten Freunden der US-Amerikanerin sorgte das Foto für Begeisterung. Tennis-Star Sloane Stephens kommentierte den Beitrag mit "Hard Launch!!!!!!!" – also dem Hinweis darauf, dass Vonn ihre neue Beziehung nun offiziell öffentlich macht.

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Beide sind Ski-Stars

Auch sportlich haben Vonn und Bailet einiges gemeinsam. Der Franzose ist wie seine neue Partnerin vor allem in den schnellen Disziplinen zu Hause.

Bailet kommt bereits auf 115 Weltcup-Rennen. In der vergangenen Saison schaffte er es zudem wieder unter die besten 30 im Super-G.

Vonn arbeitet an ihrem Comeback

Während ihr Privatleben damit für Gesprächsstoff sorgt, konzentriert sich Vonn auch weiterhin auf den Sport. Die US-Amerikanerin arbeitet an ihrer Rückkehr nach einer schweren Verletzung bei den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo.

© Getty Images

Ihre Sommerfotos zeigen deshalb nicht nur romantische Momente mit Bailet, sondern auch Eindrücke aus ihrem Training. Die Ski-Ikone scheint damit sowohl privat als auch sportlich wieder voll durchzustarten.