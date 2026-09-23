Cristiano Ronaldo vor 1.000-Tore-Traum: Mega-Ziel vor Portugal-Match

Rekordjagd ohne Ende: Cristiano Ronaldo peilt trotz scharfer Kritik in Portugal die magische Marke von 1.000 Karrieretoren an und will im Nationalteam weiter voll angreifen.

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Superstar Cristiano Ronaldo sorgt vor dem Auftakt der Nations League gegen Wales am Donnerstag (20:45 Uhr/live oe24-Liveticker) einmal mehr für gewaltige Schlagzeilen. Trotz seiner mittlerweile 41 Jahre denkt der Torjäger von Al-Nassr keineswegs an den Ruhestand im Trikot der portugiesischen Seleção. Mit aktuell 979 erzielten Treffern auf Klub- und Nationalteamebene hat der gewinnbesessene Angreifer ein historisches Meilenstein-Ziel fest vor Augen: Die magische Hürde von 1.000 offiziellen Pflichtspieltoren soll zügig fallen.

Abrechnung mit Kritik und Debatte in Portugal

Die anhaltende Dauerpräsenz des Superstars stößt in seiner Heimat Portugal allerdings nicht mehr nur auf Gegenliebe. Sportzeitungen wie "A Bola" hinterfragten zuletzt offen die Stammplatz-Garantie des Altstars unter dem neuen Nationaltrainer Jorge Jesus. Der 72-jährige Cheftrainer versucht die Gemüter zu beruhigen und betont stets die reine Leistungskomponente. Ronaldo selbst zeigt sich von den Nebengeräuschen völlig unbeeindruckt und bezeichnet den 1.000er-Rekord als die absolute Kirsche auf der Torte einer beispiellosen Karriere.

Zukunft im Nationalteam und Rücktritts-Ansage

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Nach dem enttäuschenden WM-Aus führte der Ausnahmestürmer eingehende Gespräche mit der Verbandsführung sowie Coach Jorge Jesus. Beide Seiten sicherten ihm volles Vertrauen zu, weshalb Ronaldo seine internationale Laufbahn nach 233 Länderspielen fortsetzt. Als Dauerbrenner oder Sesselkleber sieht sich der fünfmalige Weltfußballer jedoch keineswegs. Sollte er dem Team nicht mehr helfen können oder keine Tore mehr erzielen, werde er umgehend selbstständig seine Koffer packen und Platz für die nächste Generation machen.