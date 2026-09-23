Zusammenbruch
Wolfsburg löst Vertrag von Christian Eriksen auf
Der Däne brach im Sommer bei der Nationalmannschaft erneut zusammen, wie schon bei den schockierenden Szenen der EM 2021.
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Zwar gab Wolfsburg damals Entwarnung, auf den Platz zurückgekehrt ist der 34-Jährige aber bisher nicht.
Nun gehen der Zweitligist und Eriksen getrennte Wege, trotz Vertrag bis Juni. "Wir wollten ihm in dieser besonderen Situation Freiraum geben und haben seinem Wunsch nach einer Vertragsauflösung nun entsprochen", so Wolfsburg.
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Als Grund gaben die Wölfe an, er möchte "näher bei seiner Familie in Dänemark" sein. Wie und ob die Karriere weitergeht, ist noch nicht bekannt.
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