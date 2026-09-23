"Weil er spielt": Rangnick trifft ÖFB-Kapitänswahl

Mit David Alaba, Marko Arnautovic und Marcel Sabitzer sind die drei Kapitäne nicht dabei. Die neue Wahl steht aber nun fest.

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Die Wahl gegen Israel fällt auf Michael Gregoritsch, wie Ralf Rangnick bei der Pressekonferenz verriet.

Die Begründung war kurz und knapp: "Weil er spielt."

Gregerl selbst fand die Entscheidung "sehr schön", meinte aber er hat bislang schon "viel Verantwortung übernommen".

Nicht nur Gregoritsch

Dennoch betonte der Teamchef auch, dass der Stürmer nicht jedes Spiel durchspielen wird und daher wird die Binde auch auf die Arme anderer Spieler wandern.