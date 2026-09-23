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Alaba in Rom gelandet! Medizincheck vor Udinese-Wechsel

Alaba auf dem Weg nach Italien gemeinsam mit seinem Berater Davide Grassi von Pini Zahavis Agentur Gol International und Philip Koobli.
© Instagram/Fabrizio Romano
Jetzt wird es ernst! David Alaba ist in Italien gelandet und steht unmittelbar vor seinem Wechsel zu Udinese Calcio. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano exklusiv berichtet, traf der ÖFB-Kapitän am Mittwochmorgen in Rom ein. Der 34-Jährige ist damit nur noch wenige Schritte von seinem neuen Klub entfernt.
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Nach der bereits vermeldeten mündlichen Einigung zwischen Alaba und dem Serie-A-Klub geht es nun an die letzten Formalitäten. Der Medizincheck ist bereits angesetzt, danach soll der Wechsel des vereinslosen Ex-Real-Stars endgültig abgeschlossen werden.

Die mündliche Einigung mit dem Serie-A-Klub ist bereits erzielt, nun steht der Medizincheck auf dem Programm. Danach sollen nur noch die letzten Formalitäten fehlen. Für Alaba ist das nach einer langen Verletzungsmisere ein wichtiger Moment: Der Wiener will endlich wieder regelmäßig auf dem Platz stehen.

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Denn Spielpraxis ist beim ÖFB-Star derzeit Mangelware. Sein letztes Pflichtspiel liegt rund drei Monate zurück – im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien lief Alaba zuletzt  auf.

Romano zeigte Alaba auf dem Weg nach Italien gemeinsam mit seinem Berater Davide Grassi von Pini Zahavis Agentur Gol International und Philip Koobli. Der vereinslose Ex-Real-Star ist damit nur noch wenige Schritte von seinem neuen Klub entfernt.

Udinese mit Klappstuhl-Hinweis

Und Udinese selbst hatte den bevorstehenden Coup bereits auf seine ganz eigene Art angekündigt. Der Serie-A-Klub postete einen weißen Klappstuhl auf seinen Social-Media-Kanälen – für viele Fans ein unmissverständlicher Alaba-Hinweis.

Die Verbindung ist längst Kult: Beim Champions-League-Comeback von Real Madrid gegen Paris Saint-Germain im März 2022 schnappte sich Alaba nach dem dritten Benzema-Tor einen Klappstuhl und reckte ihn über den Kopf. Die Szene ging um die Welt.

Jetzt fehlt nur noch der Medizincheck – dann könnte Alabas neues Abenteuer in Udine endgültig Fahrt aufnehmen.

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